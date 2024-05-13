這樣喝怎麼喝的完！7-ELEVEN旗下CITY系列為了搶攻飲料市場，自5/15起推出盛夏清新柳橙風味，包含了有CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡、CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲、CITY TEA香橙果纖風味冰茶，一次滿足全部飲料控、咖啡控，就是要讓大家喝飲料就想到小七。





其中，CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡(特大杯)以柳橙細緻酸甜感，融入氣泡咖啡中，果香四溢、口感清新爽口，突顯咖啡甘醇風味。此外，CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲(特大杯)不只喝得到柳橙果肉，還有加入綠茶凍飲，口感豐富，帶給消費者咀嚼新體驗。





最後，就是CITY TEA香橙果纖風味冰茶(特大杯)則以四季春青茶為基底，搭配香甜果粒，融合花香與酸甜果汁調和，超適合炎熱天氣。同時，5/15至5/28，7-ELEVEN購買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，還有任選第2杯7折優惠(價低者折)。





有新品、就不能沒有新聯名，主打年輕族群的CITY TEA現萃茶更首度與韓國文青IP「Second Morning」合作，以清新簡單線條畫風搭配水果季主題推出主題杯身、防水杯套，包含最夯微笑檸檬與符合新品風味的超巨大微笑柳橙、療癒雲朵等，可愛程度爆擊心臟。







7-ELEVEN 2024 五月優惠活動

5/15~5/28購買CITY系列特大杯以上與珍珠全品項，享任選第2杯7折優惠(價低者折)。

5/17~5/19購買CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元。

5/15~5/28歡慶CITY PRIMA精品咖啡大杯周年慶，購買精品大杯美式/拿鐵任選2杯119元。





7-ELEVEN 香橙果纖風味新品

CITY CAFE香橙果纖風味氣泡咖啡(特大杯) / 85元

CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲(特大杯) / 85元

CITY TEA香橙果纖風味冰茶 (特大杯) / 75元



OPENPOINT行動隨時取 2杯99元

CITY CAFE特大杯香橙果纖風味氣泡咖啡2杯99元，每日限量1,000組，限5/31前兌換。

CITY PEARL特大杯香橙果纖風味氣泡凍飲2杯99元，每日限量1,000組，限5/31前兌換。

CITY TEA特大杯香橙果纖風味冰茶2杯88元，每日限量1,000組，限5/31前兌換。

