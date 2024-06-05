一甲子的高雄冰店！民國五十二年開業的「百樂冰淇淋」，已陪伴高雄人度過六十多個夏季， 除了冰淇淋、聖代、香蕉船等冰品之外，也有販售生日蛋糕，至今仍是許多當地人慶生的首選。近年社群網站吹起復古風，因此也吸引時下網美以及喜歡懷舊風味的年輕朋友專程來吃冰淇淋、打卡拍照！
「百樂冰淇淋」室內空間挑高、搭配見證時光的老燈箱、乳牛色的椅子，各種老派美式元素齊聚在一塊，不難想像在50年代是多麼新潮的冰店。對於當年的孩子來說，能來「百樂冰淇淋」吃冰是相當奢華的享受，也是值得和同學炫耀；特別值得一提的是，「百樂冰淇淋」自開幕起就將星期日設為家庭日，希望大家能一起來吃冰淇淋、度過幸福時光。因此只要是週日前來吃冰淇淋，都能享有九折優惠。
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「百樂冰淇淋」冰品懷舊又多元， 最為經典的「百樂百福」與「巧克力聖代」，還有深受兒童歡迎的「雪人」及「香蕉船」。「百樂百福」以香草冰淇淋為主體，搭配一顆草莓以及草莓醬，杯底還有梨子和水蜜桃，洋溢熱帶風情，甜而不膩；「巧克力聖代」則是香草冰淇淋淋上巧克力醬，並以花生顆粒點綴其中，最後再放上一顆櫻桃，簡單沁涼的好滋味。
百樂冰淇淋推薦
百樂百福、巧克力聖代、香蕉船
百樂冰淇淋店家資訊
地址：高雄市前金區市中一路225號
電話：07-231-8823