生存遊戲《The 8 Show》神劇來襲！8位大咖演員領銜主演，故事描述8人分別被關在8個樓層，只要在房間裡度過越久時間就能賺越多錢，遊戲規則不拘，在參賽者不死亡的前提下帶給觀眾樂趣，他們各懷鬼胎使出詭計，1分鐘就能躺著賺34萬，上演一場精彩大秀。《The 8 Show》於17日上線後甫登上南韓Netflix平台排行榜第一名，2天內衝進70個國家TOP 10排行榜，人氣銳不可擋，Walker盤點5大看點，原著與戲劇版這點不同，象徵性伏筆大公開。

一、8位實力派演員齊聚

《The 8 Show》集結8位實力派演員柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑，8人全是主角，少了一位都不行。





一樓裴晟佑把小丑般悲苦的人生詮釋得到位，身為馬戲團員工放手一博秀出才藝雜耍，臉上雖然在笑，卻宛如是哭得傷心的表情，看得觀眾非常心痛。二樓李周英是劇中最勇敢又正義的角色，多度憑藉一己之力對抗惡勢力，而她也為此鍛鍊肌肉、瘦了不少。三樓柳俊烈演出對人生失望透頂的窩囊感，試著站著最中立的角度看紛爭，自己卻不時被捲入衝突之中。四樓文晶熙的心軟壞了所有人的計畫，卻還是能引發所有人同情心的角色。





五樓李烈音長相天真又可愛，擁有最無害的臉龐，做著墻頭草的小人動作，利用花言巧語成為高樓層住戶的心腹，也同時收服了觀眾的心。六樓朴海俊是劇戲裡最關鍵的反派人物，暴戾壓榨住戶，創造無數殘忍場景，他的存在正是本劇一大看點。





七樓朴正民是住戶之中的大腦擔當，眼鏡下藏著沈著冷靜以及洞悉一切的心思。八樓千玗嬉身為本劇中最亮眼的角色，原訂是IU出演，但她把女主角瘋癲舉止演繹得完美，看起來宛如精神分裂的瘋女人，但其實是最清醒、把遊戲規則看得最透徹的一人；導演韓在林的選角零瑕疵，獲得滿滿稱讚，光是欣賞8位演員的演技也能看得津津有味。







二、被譽為《魷魚遊戲》第二，升級版殘忍手段，把人折磨到生不如死

《The 8 Show》是國際OTT平台Netflix第二部以「生存遊戲」為主題拍攝的韓劇，在正式推出以前，便被譽為《魷魚遊戲》第二，掀起高度關注。頂著《魷魚遊戲》第二的光環播出，但其實玩法截然不同，劇裡把人性的矛盾感、無助處境刻畫到最大化，祭出升級版殘忍手段，不能把人弄死，卻要折磨到生不如死。





《The 8 Show》與《魷魚遊戲》殘暴人性完全不同，本劇勾出觀眾同情之心，8位主角皆有自己的人生故事，導演韓在林強調「人性本善，並非人性本惡」，參賽者試圖訂出最公平的遊戲規則，賺夠了獎金也不貪心，然而當時間不再增加時，秉持善良本性的人們仍舊會面臨崩潰情緒，在金錢利益面前，同時要保持理性與人性，兩種矛盾面向激烈地拉扯著，成為本劇最大看點。



三、《The 8 Show》VS原著的差異

《The 8 Show》結合兩部漫畫作品《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》，戲劇與原著故事性大致相同，但仍有些微設定上的不同。比如說：原著只有7樓，戲劇卻變成8樓，還有漫畫皆以「幾樓小姐」、「幾樓先生」稱呼每個角色，並未賦予他們角色名字，但戲劇部分為了介紹幾個角色的身份背景，不得已還是公開了角色名稱。







劇中最大反派角色也有差異，設定為6樓長相兇狠、身材壯碩的男子，但原著版本徹頭徹尾的壞蛋皆為一樓，他出計讓高樓層的人壓制低層樓，同時得知了換房間的方式。另外，劇裡設定一樓為了養生病女兒而留在遊戲之中，但原著有女兒的人其實是二樓女子，角色出現細微變動，但整體還原度更高，戲劇版本獲得稱讚改編得非常好。









四、戲劇隱藏的象徵性場景與彩蛋

原著沒有賦予角色名字，但劇集在主人公柳俊烈身上埋了一顆彩蛋，《The 8 Show》主角柳俊烈身處於3樓，角色名為「裴真秀」，裴真秀實際是《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》原著漫畫家，此設定也算是送給漫畫迷的驚喜禮物。





《The 8 Show》每個玩家的樓層看起來像是隨意挑選，但編劇埋了代表社會階層最象徵性的意義，最高層8樓掌握一切權利，生活必需品食物、飲水由她選擇是否繼續往下傳，就像是「古埃及社會位階」，頂層是法老掌握權力，接下來是祭司、官員代表智囊團，然後才是軍人，這個階級反映於劇中的8、7、6樓分別是8樓女子為最高地位之者，7樓是劇裡最聰明之人，最後的6樓則是專屬的8樓劊子手。







五、極深的金句

《The 8 Show》揭露人性真面目，劇中也不乏讓人醍醐灌頂的金句。當低樓層的住戶不斷遭到欺凌，明知道自己被不人道對待，但希望就是他們的力量來源。「一點微薄的希望讓我們足以撐下去，其實只要這樣就夠了，比昨天還好一點的今天，比今天更好一點的明天，只要有一點希樣就能讓人撐下去，尤其是這個充滿希望的明天，正是我們所衷心期待的，就能忍受類似的暴力、面對類似的荒謬行為，但一切又跟昨天都不一樣。」

原以為有反轉的機會，但命運掌握了一切，改變命運比登天還難。「我們一開始並不明白，還以為可以任意換到想要的房間，但我們只僅僅是買了換房的說明書，而且還是用荒謬的天價所購買，看到價格後，一切都明白了，要買要賣都有辦法，但其實我們什麼都沒辦法買，也就是說，我們從一開始就必須認命。」

來自一樓最低階級的吶喊，成為本劇最悲傷的台詞，「我想要到高樓層去，因為我一輩子都活在最底層，像我這樣的人連有點慾望都不行，我對不起我的孩子，對不起。」





