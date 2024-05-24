五月五日端午節，是華人社會中具有重大文化意義的傳統節日。從古至今，這一天不僅是紀念屈原的日子，更是族群維繫感情和願望表達的重要時刻。在這樣的背景下，林口亞昕福朋喜來登酒店特別推出兩款精緻端午粽禮，一款是融合傳統與創新的「聚味裹蒸粽」，一款是多口味的「福朋集錦禮盒」，每一款都是對傳統文化的深刻理解與創新詮釋。





「聚味裹蒸粽」選用鮑魚和烏魚子作為主要食材，結合奶黃流沙的創新設計，使得每一口都散發出豐富的海洋鮮味與甜蜜的奶香，真正做到了視覺與味覺的雙重盛宴。這款粽子的外觀也極具美感，每一個細節都展示了廚師的精湛工藝和對美食的極致追求。



另一方面，「福朋集錦禮盒」則包含三種不同口味的粽子，滿足不同口味需求的同時，也展現了多元文化的融合。無論是麻辣椒香、經典栗香還是飄香什榖豆沙，每一款都是對原材料的極致選擇和對味道的細膩控制，讓人在品嚐的同時，能夠感受到端午節深厚的文化底蕴。





這些粽子不僅是端午節的應節食品，更是藝術品。此外，精心設計的端午提袋，以石墨綠為主色，融合粽葉元素和金色葉脈紋路，展現了端午節的優雅與時尚。這不僅是對傳統的尊重，也是對現代美學的追求。總之，林口亞昕福朋喜來登酒店的端午粽禮，是對端午文化的一次深刻詮釋和創新展現。通過這些美味的粽子，不僅可以享受到美食的樂趣，更可以深入理解傳統文化的精神內涵。









林口亞昕福朋喜來登酒店 粽昕聚味 端午禮盒

「福朋集錦(6 入)」$1,180元與 「聚味裹蒸粽 (單入/1,500g)」$1,980元」

詳情及預訂請洽詢聚味軒中餐廳：02 7727 6993。

