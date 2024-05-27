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小七新甜點用吸的！黑丸嫩仙草「BT21仙草奶凍飲」阿米開搶，買就送BT21提袋。

2024-05-27 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：黑丸嫩仙草 人氣：6,807
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

超商洗版甜點再加一！一直是超商團購人氣王之一的黑丸嫩仙草，古早味Ｑ彈的仙草凍，再近年來和迪士尼、寶可夢跨界合作，推出造型款仙草動後更是粉絲瘋搶、必拍的超商甜點。這次，和BT21再度推出全新甜點，以用吸的「BT21仙草奶凍飲」為主打，搭上可可愛愛的宇宙明星包裝萌度飆升，冰涼清爽的滋味大家度過今年酷夏。
黑丸嫩仙草 BT21仙草奶凍飲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
黑丸嫩仙草 BT21仙草奶凍飲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

將於06/12~09/15期間限定登場的黑丸嫩仙草「BT21仙草奶凍飲」，不同於先前傳統的仙草凍挖著吃，特別推出小杯裝的仙草奶凍飲，宇宙明星BT21在水池中嬉戲的可愛模樣，使用在地頂級仙草乾慢火熬煮而成，不僅低熱量也附有飽足感，淋上奶油球、吸管戳下去就能邊走邊品嚐，便利又不是可愛。若購買再送BT21環保提袋或BT21折疊便當袋。

推薦閱讀：小七搶先開賣！寶可夢大師搶買「耿鬼、伊布三角抱枕」5款全都要，上班靠背超紓壓。
黑丸嫩仙草 BT21仙草奶凍飲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
黑丸嫩仙草 BT21仙草奶凍飲 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

黑丸嫩仙草 BT21仙草奶凍飲 售價、購買辦法

販售時間：2024/06/12~09/15
售價：299 元(一盒 6 入)
優惠：購買 BT21 仙草奶凍飲(一盒 6 入)，贈送 BT21 環保提袋或 BT21折疊便當袋(隨機不挑款)。
販售通路：7-ELEVEN 門市、黑丸門市、黑丸官網
 

黑丸嫩仙草BT21聯名抽獎

活動時間：2024/12/31前 
活動內容：活動期間，凡購買 BT21 仙草凍、BT21 寒天愛玉凍，即可掃描 QR-CODE參加BT21週邊商品抽獎。

 

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