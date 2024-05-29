奇幻浪漫韓劇《雖然不是英雄》由張基龍、千玗嬉主演，女主角抱著騙婚目的接近男方，故事情節卻不走狗血路線，反而來場意想不到的療癒之旅，英雄們喪失能力，找來人類救贖，每位超能力者能力的特徵描述得到位，再加上編劇小巧思埋了幾個謎團，雖然不難解，卻得花點時間思考，Walker列出5點看點，本季最佳黑馬療癒劇，非《雖然不是英雄》莫屬。

一、超能力者患上文明病，英雄反被人類救贖

《雖然不是英雄》由編劇朱和美執筆，並未改編自任何漫畫原著，故事講述一位女子遇上超人力家族，有趣的是，超能力家族能力全失，並非拯救人類，而是反向救贖他們的新穎設定。編劇透過戲劇告訴觀眾「超能力也會被擊敗」，一家人患上現代人的文明病，能夠回到過去的張基龍罹患憂鬱症，他把自己關在家裡、足不出戶，姐姐能夠飛在天上卻暴食症過胖，媽媽能做夢預見未來，卻患上失眠症。

本劇與以往英雄片皆不同，所謂的英雄能力有限無法隨心使用超能力，他們與一般人無異，對於人人都可能罹患的文明病束手無策，需要一般人類拯救家族，在英雄治癒的同時，也是一部療癒片，讓失去動力生活的現代人類找回活力，戲劇播出後討論度逐漸上升，韓網一片好評留言「設定太特別了」、「太好看了」、「看完第5集後有趣度暴增」。









二、千玗嬉真正的魅力

女主角千玗嬉身為百變影后，出道以來消化各種角色，此回飾演詐欺犯，為了騙婚接近張基龍，身為本劇「關鍵人物」，她建立乖巧的形象博得超能力家族的信任，卻在過程中慢慢給出了真心，把內心矛盾的心情展現得很到位，平易近人的自然演技以及感染力十足的超強哭戲再度擄獲大眾。





千玗嬉是劇裡唯一能觸碰到張基龍的人物，她的出現帶來重大改變，不明原因導致代代相傳的戒指出現在她手上，引領著整齣戲的走向，不只能媽媽繼續做夢，還能讓張基龍回到過去，但她究竟是誰？她與張基龍的關聯埋著眾多謎底，而這些謎團的複雜度又剛剛好，激發觀眾一步步解開答案的好奇心。







三、超能力家族介紹，其實是溫暖的家人故事

《雖然不是英雄》飾演英雄的演員各有特色，男主角張基龍2023年退伍後首部戲劇回歸，為了演繹憂鬱症患者的柔弱感，他一口氣減掉10公斤，頂著一頭鳥巢亂髮，與帥氣以往形象截然不同，回歸初作品就能看出他的野心。





會飛的姊姊福動熙由演員秀賢主演，她本就是模特兒出身，2005年在韓、中超模大賽上獲得冠軍，透過特殊裝扮暴肥，險些讓觀眾認不出她本人。媽媽福滿鑫由高斗心飾演，是南韓唯一獲得三間無線電視及百想藝術大賞頒發大賞的演員，2022年出演《我們的藍調時光》在台打開知名度。



四、火災事故是場悲劇

女兒福伊娜由朴昭怡飾演，她長得很有靈性，一雙清澈的水汪汪大眼相當符合看穿內心的能力，童星出身的她，演戲經歷豐富，《惡鬼》、《小女子》、《今生也請多指教》皆能看到她的身影。《雖然不是英雄》以超能力家族為題材，但其實是一部溫暖的家人故事，女兒誤以為自己是被拋棄的孩子封閉心靈，女主角遭受校園霸凌、父親早逝、母親離家，卻遇到了陌生人「媽媽」養大她，不論是無血緣的家庭還是有血緣的家庭，看起來冷漠的相處模式，其實有著獨特又生疏的溫暖模式，漸漸融化受傷的心靈與觀眾。

千玗嬉飾演的都多海擁有令人同情的可憐身世，在學校遭到霸凌排擠，卻遇上了火災意外，險些葬身火場，但幸運地被陌生人士所救下。該場火災是她與張基龍的唯一共通點充滿謎題，隨著戲劇接近尾聲，故事原貌慢慢出現，她在第8集說出關鍵轉折「那枚戒指是救我的人所留下的遺物」，然而能穿越過去的人只有張基龍，而那枚戒指正式代代相傳的戒指，劇情走向疑似悲劇，最新一集留下伏筆，討論度與收視率都迎來新高潮。









五、英雄韓劇也有療癒名台詞

身為療癒劇黑馬，幾位主角所講出來的台詞都帶給觀眾滿滿感觸。他們身為超能力者也會在生活上碰壁，罹患憂鬱症的張基龍，拖著破爛不堪的心來到上班地點，他有氣無力地說著：「你知道憂鬱症患者上班前，要與自己進行多激烈的爭鬥嗎？我很難得在那場爭鬥中獲勝了，下班，來到這裡已經耗盡了今天所有的意志力。」編劇用文字描述出憂鬱症患者的心理狀態，淺顯易懂。





至於擁有看透人心的女兒超能力者，當被女主角問及「妳的眼睛真的好漂亮，為何要擋住？不要遮住眼睛，看眼睛才看得到內心」，她卻小聲地回答：「就是這樣我才遮住的，因為看得到內心。」她所言極有道理，人心有時候是最可怕的存在，然而當你一直逃避只會更害怕，於是女主角告訴她：「當你直視他們，就會發現其實沒什麼，還可能會意外發現，對方的眼裡會有不錯的東西。」

姊姊超能力者因過胖導致飛不起來，她下定決心減肥，「凡是從自己身上開始找原因，會使你獲得自尊，自己的人生由自己掌握」，一席話帶給觀眾力量，





在得知女主角的悲慘過去後，他動了憐憫之心，帶了一組韓幣23億元樂透頭獎數字穿越回過去，「你不要再賣過去的慘事了，如果真的要賣點什麼的話，你就改賣幸福吧，賣給我，每小時韓幣一千萬元。」幸福無價，值得花23億購買。

