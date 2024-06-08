生吐司、生奶油、生乳捲！近來，在台灣可以看到許多來自日本的奶類製品。在日文中，生代表的是「入口即化、口感滑潤」的意思。光是看到常見的製品前面冠上「生」這個字，就能想像到那綿密的口感了。這次要介紹的是來自北海道的「生甜甜圈 MILK DO dore iku」。原先只能在北海道吃到的生甜甜圈終於進駐東京品川，飛東京自助血拚也能嚐鮮了！

MILK DO dore iku?

MILK DO dore iku? 是北海道第一家現烤生甜甜圈專賣店，起初於2023年2月14日在札幌開幕。由於迅速引起媒體和社交媒體的關注，每天都大排長龍。這家店的生甜甜圈和生以往的甜甜圈不同，由於整體鬆軟，光是拿在手上就彷彿要散掉一樣。可愛外形也吸引了許多人在社交媒體上打卡分享，目前可以說是北海道當下最流行的甜點。於2024年5月29日正式插旗東京品川天王洲ISLE的分店也推出了限定口味。上方的照片就是限定口味「布丁布蕾」，內餡包含鮮奶油、卡士達醬和鹹味焦糖，售價380日圓。







MILK DO dore iku?：卡士達口味

「MILK DO dore iku?」的生甜甜圈主要使用北海道出產的十勝小麥粉，搭配大量雞蛋和奶油，製作出濕潤滑嫩的麵糰。甜甜圈所用的牛奶來自北海道美深町的牧場，這些牛奶經過低溫殺菌，沒有添加防腐劑，味道濃郁且帶有甜味。奶油來自北海道根釧的生乳。生甜甜圈經過高溫的迅速油炸，外皮香脆，內部則神奇地如同生奶油，入口即化。目前有約10種口味，包括自製卡士達、巧克力、綜合砂糖、季節限定口味等。除此之外，店內也提供「烘焙咖啡（300日圓）」和「冰咖啡（300日圓）」，適合一起享用！







MILK DO dore iku?：純生奶油口味

純生奶油口味價格330日圓。







MILK DO dore iku?：巧克力堅果口味

巧克力堅果口味價格為400日圓。







MILK DO dore iku?：白砂糖奶油

白砂糖奶油口味價格為360日圓。







MILK DO dore iku?：幸福紅豆奶油

幸福紅豆奶油價格為370日圓。除了上面提到的口味以外，天王洲ISLE店還有提供伯爵茶口味、提拉米蘇口味和開心果口味。價格分別是340日圓、370日圓和470日圓。



■商店資訊

商店名稱：MILK DO dore iku? 品川天王洲ISLE店

地址：東京都品川區東品川二丁目2番28號

交通方式：臨海線天王洲ISLE站徒步8分鐘；東京單軌電車天王洲ISLE站徒步4分鐘

營業時間：11：00～20：00 ※售完為止

服務提供形式：外帶，不提供內用

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