小倉屋今年端午節再次創新推出限量版「蒲燒鰻魚粽」，此次預購開跑，僅限量2500組。逢其七周年慶，小倉屋不僅提供網路預購特別優惠，還同步推出「LUCKY 7活動」，為饕客們帶來雙重驚喜。特別是在鰻魚供應吃緊的當下，小倉屋的蒲燒鰻魚粽無疑成為市場上的香餑餑。
小倉屋「蒲燒鰻魚粽」的製作過程精細而繁瑣，每一粒粽子都是職人級的手作藝術。粽飯採用糯米與台灣特產白米混合，再搭配獨家研發的高湯和香菇水蒸製，使得粽子的口感既糯又香。餡料則由鮮美的乾香菇、爽脆的筍丁與米飯融合，最後加入炙烤鰻魚，使整個粽子香氣四溢，味道豐富。
除了精緻的食材與製作過程，小倉屋的「蒲燒鰻魚粽」還特別以福袋造型呈現，粽葉上烙印的小倉屋標誌與自然斑紋，增添了節日的文化美感與寓意。這樣的設計不僅美觀，也使得這款粽子在市場上極具吸引力，成為送禮自用的佳選。
為了慶祝小倉屋的七周年，官方特別推出了「LUCKY 7活動」，活動期間內，消費者在小倉屋內用餐時，其中一位用餐者身份證字號若含有「7」的數字，便可享有不等的折扣。這一活動旨在回饋客戶，同時吸引更多顧客前來品嚐小倉屋的美食。
此外，預購「蒲燒鰻魚粽」的顧客還可以享受到雙重好禮：包括100元現金券及鰻魚玉子燒招待券，以及參加餐券抽獎活動，最高可獲7000元的餐券。這些優惠不僅增添了購買的樂趣，也讓顧客感受到小倉屋的誠意與慶祝氛圍。
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小倉屋 限量蒲燒鰻魚粽
售價980元，限量2,500組 (本商品為冷凍商品，售完為止)
內容物：蒲燒鰻魚粽（150g±10% ×4）、蒲燒醬（15cc×2）、山椒粉×4
料理方式：使用蒸鍋直接將包著竹葉的粽子加熱約15-20分鐘左右即可食用
小倉屋
電話：(02)2721-8555
地址：台北市大安區光復南路280巷27號（捷運國父紀念館站２號出口）