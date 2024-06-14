花蓮不只太魯閣可去！花蓮今年受地震影響，太魯閣國家公園宣布暫停開放入園，進行修復工程並預計最快年底開放受損較輕的步道，也因此減少了許多旅客前來花蓮出遊，但除了太魯閣壯觀的自然風景、奇岩外，花蓮也有其他好拍的打卡點，這次窩客島就推薦5大必拍「花蓮打卡點」，讓你去花蓮不上山區，打卡美照照樣拍到爽。







花蓮日式打卡景點

今年新開幕的「將軍府1936」，將日治時期軍官們的住宿重新整修而成，是快有百年歷史的日式宿舍群，園內有多家美食可以品嚐，還能換上和服在園區中打卡，目前下午5點前入園採預約制，5點之後則不須預約，晚上老宅區點燈後獨特的氛圍感也更加好拍；花蓮縣定古蹟「慶修院」，也是目前台灣保存最完整的日式寺院，寺院內有著傳統木造建築、枯山水，還有八十八尊石佛的獨特景象，不出國也想體驗日式風情，就來這2處日式打卡點。





▲圖片來源：上圖「小虎食夢網」、下圖「又要飛去哪！？」於窩客島的文章分享。



花蓮網美打卡景點

可以免費入園參觀的「蓮城蓮花園」，擁有多達60種蓮花品種，就算不是夏季盛開期，也有蓮花可賞，在涼亭木屋上觀賞池中滿滿的蓮花超愜意，另外還有冰涼的山泉水供遊客泡腳；來花蓮必訪「雲山水夢幻湖」，大面積落羽松與青綠湖面相映，形成絕美人氣打卡點，一年四季都有不同樣貌，尤其夏天林葉最茂密生長的時候，水中小森林般的美景更加唯美夢幻。





▲圖片來源：上圖「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」、下圖「雲大少爺」於窩客島的文章分享。



花蓮將軍府1936

想要看海就來「山度空間」，有觀賞台可以一覽蔚藍的太平洋海景，園內的透明圓形盪鞦韆更是網美必拍打卡點，可以與身後無敵海景，拍出超夢幻的天空之鏡網美照，如果對自己拍出的效果不滿意，只要50元銅板價，就能請現場專業攝影師幫你拍出絕美打卡照。

地址：花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

電話：03-831-6272



吉安慶修院

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

電話：03-853-5479



蓮城蓮花園

地址：花蓮縣吉安鄉南華五街66號

電話：03-853-2828



花蓮雲山水夢幻湖

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路二段2巷201弄18號

電話：0938-111-111



山度空間

地址：花蓮縣壽豐鄉59-2號