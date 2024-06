起司控不可不知的起司甜點專賣店「Now on Cheese♪」主打各式各樣的起司甜點,登場不久即成為日本必買的超人氣伴手禮。不管是夾入起司風味白巧克力的夾心餅,或是口感獨特的起司蛋糕夾心餅,都帶給消費者驚艷感受。這次再推新品,以「經典起司蛋糕」為概念,新品「Cheese Cake Now」濃厚登場!





「Now on Cheese♪」起司蛋糕新品登場,外觀&風味都給人滿滿療癒。身為伴手禮激戰區的東京,各家品牌可說是絞盡腦汁,才能從眾多伴手禮中脫癮而出。販售各式起司甜點的專賣店「Now on Cheese♪」不斷推陳出新的同時,也參考了顧客的回饋,將大眾喜愛的起司熔岩塔蛋糕(フォンダンタルトケーキ)升級,滿足更多民眾的喜好。





在眾多的起司甜點中,「起司熔岩塔蛋糕」因其風味不過於強烈且香甜美味,深受男女老少的喜愛。為了吸引更多的顧客,業者致力研發出一款口感更柔軟、口味更貼近顧客對起司的預期,同時又能展現「Now on Cheese♪」的甜點獨特性,經過無數次的研發,終於成功推出了全新自信之作——「Cheese Cake Now(チーズケーキ ナウ)」。







Cheese Cake Now 卡門貝爾起司&埃達姆起司(チーズケーキ ナウ カマンベール&エダム)

以卡門貝爾起司和埃達姆起司艾達姆起司搭配些許檸檬製成的濕潤蛋糕,再以融合兩種起司的巧克力作為點綴。將起司蛋糕的美味彰顯得淋漓盡致。





銷售資訊:

售價:6個 1,360日幣(含稅)/10個 2,268日幣(含稅)

販售地點:Now on Cheese♪各大店舖





Cheese Cake Now 焦糖(チーズケーキ ナウ カラメル)

東京車站限定的焦糖磚紅起司蛋糕。以濃郁的焦糖搭配卡門貝爾起司和埃達姆起司,加上帶有微微鹹味的戈貢佐拉起司巧克力作為點綴,營造多層次的風味。





銷售資訊:

售價:6個 1,360日幣(含稅)

販售地點:Hello, Tokyo Station!限定販售