台中青草巷推薦哪家青草店？開業40年、第二代陳老闆於民國82年返鄉接手的「阿蘭百草茶行」，每日光熬煮青草茶時間就需耗上兩、三小時，還不包含放涼的時間。「阿蘭百草茶行」不只販售藥草、瓶裝的涼茶，也有供應買單杯的青草茶、冬瓜茶、養肝茶等，也因為陳老闆待客熱情誠懇，坐擁一票忠實顧客。





青草街位於台中火車站附近，短短的街巷可見不少青草茶店，在地人購買涼茶、藥草都會直接來此。縱使「阿蘭百草茶行」周邊不乏歷史更悠久的青草茶店，但選擇「阿蘭百草茶行」買單杯或瓶裝涼茶的客人絡繹不絕，最大原因是陳老闆待客真誠，樂於分享草藥相關知識，即便是學生有課堂作業請他相助，他也總是知無不言，並珍視每一份報告。



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「阿蘭百草茶行」不只販售瓶裝的涼茶，也有販售單杯的青草原汁、青草茶、養肝茶、洛神花、冬瓜茶，不少在地人想來杯涼茶消暑退火，都會專程來找「阿蘭百草茶行」。雖然兒子願意接班，然而陳老闆依舊日日陪同兒子顧店，親力親為招呼每名顧客、守護以母為名的青草茶行。









阿蘭百草茶行推薦

青草茶、養肝茶

阿蘭百草茶行店家資訊

地址：台中市中區成功路90巷12號

電話：04-2225-2910