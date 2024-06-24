師生戀羅曼史韓劇《畢業》由鄭麗媛搭檔小11歲魏嘏雋，身為《淚之女王》接播戲劇，帶來不同的療癒唯美畫風。導演打造出經典姐弟戀，但實質上又與前作《經常請吃飯的漂亮姐姐》的溫暖調性有些微不同，寫實刻劃出職場上的勾心鬥角，鄭麗媛對於同事包容，但絕不寬貸弊案，完美演繹出外表文靜但性格堅強的女教師。《畢業》兼具姐弟戀撒糖的甜蜜要素，魏嘏雋化身小奶狗倒追老師，隨著戲劇進入結局倒數，補習班內鬥浮上檯面，接近結局越好看，5大看點一次整理。

一、鄭麗媛戀上小11歲魏嘏雋，觀眾敲碗「酒窩CP拜託成真」

療癒愛情劇《畢業》由「微笑女王」鄭麗媛與「最帥警察」魏嘏雋攜手演繹最浪漫的師生戀。戲劇導演安畔錫過去執導《春夜》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》打造經典姐弟戀，這次透過《畢業》演繹出今年最動人的師生戀。











女主角鄭麗媛2005年參演戲劇《我叫金三順》人氣急升，之後《你來自哪顆星》也獲得不俗的收視成績，出道24年來，床戲卻是第一次，她曾在與好友的訪談之間笑答「我也可以這麼幸福嗎？」對象是小11歲魏嘏雋，男方把年下男的溫柔、體貼演繹到位，對於「老師」敬重又疼愛，兩人組成「酒窩CP」超有火花，不論是濕身告白、青澀床戲都很有看點，自開播以來，觀眾熱烈敲碗「拜託成真」。





二、寫實描述南韓「升學壓力」，補習班爾虞我詐，比你想像還激烈

《畢業》不只著重於男、女主角之間的師生情意，劇情延伸出補習班的爾虞我詐，以南韓首爾真實的地點「大峙洞學院街」為背景，對於該國學生來說「補習班就是全部」，1990年代吹起熱烈的私教育熱潮，小孩升學壓力大，從國小就被爸媽送去補習，比例為10個之中有6個小學生都在補習，最熱門的地點以大峙洞為中心，附近一共有8個高中名門學校，自然成了江南補習班一條街的景象。

鄭麗媛飾演的名師徐慧真身為「大峙洞奇蹟」，面對的不只是來自同行的敵意，還有補習班內部的挑撥，院長、副院長戰戰兢兢度日，擔心她把學生全部帶走，對她的壓制不亞於業界來自的攻擊，戲劇公開寫實還原南韓補習班有系統的運營模式，還有宛如商人彼此之間的心機戰，她則是以女主角之姿，游刃有餘解決每道難題，讓觀眾看得又過癮又痛快。









三、名師光鮮亮麗背後辛酸，燃燒熱情教導學生

補習班名師看起來光鮮亮麗，他們受到學生景仰、家長愛戴，但另一方面他們得承受被學校任職教師看不起，以及家長壓上的沈重期待感。《畢業》除了揭開業界之間的激烈競爭，名師對外還要被學校冷眼對待，無止盡的補假、複習以及加班，就算失去個人時間，他們依舊懷抱對教書的滿腔熱忱，繼續燃燒熱情。







《畢業》實現男、女主角李俊豪和徐慧真浪漫羅曼史的同時，編劇朴慶華也想透過戲劇探討教師真正的義務與社會角色，在學生們皆面臨極大升學壓力時，通過《畢業》好好地傳遞出何為「好的教育」的理想與訊息，靠著劇情一步一腳印的堆疊，最後丟出本質性的問題交給大眾細細思考。









四、不單單只是羅曼史，《畢業》療癒上演大人之間的善意和解

不亞於兩位主角的重要性，學校老師「表尚燮」關鍵人物。他從初登場就很有存在感，就像是固執老頭般，不願面對自己出題過失，把補習班教師列為頭等敵人，帶給觀眾的感受皆是負面形象，然而，越接近尾聲，這位非好感人物出現大反轉，他堅守為人師表的最後道德底線，向鄭麗媛坦言資料外洩。







他的名字「表尚燮」其實隱藏著編劇的心思，「表」姓算是南韓較為稀少的姓氏，「表」因同韓文「標」，出自於1921年的短篇小說《標本室的青蛙》，該小說作家為廉想涉，韓文名字「상섭」就是「尚燮」的來源。





1921年處於朝鮮日治時期，廉想涉是南韓第一位自然主義作家，《標本室裡的青蛙》是冷靜觀察當代現實苦的作品，以第一人稱敘述反映出知識份子的苦惱，小說主角按照自己的信念活下去，對比戲劇《畢業》的角色就像是李俊豪與表尚燮，兩人被現實打擊，化悲憤為力量爬到最高處，而受到兩人影響的徐慧真（鄭麗媛飾演），上演一段大人之間的善意和解，為地獄般的學院環境開啟一道曙光。







五、補習班間諜出現，接近結局越好看

《畢業》進入結局高潮，補習班看似平靜的海面下，再次出現波濤洶湧的暗潮，鄭麗媛飾演的徐慧真遭受內外夾擊，她得知自己10年以來鑽研的教材資料外流，乾脆地放棄舊式教材，邀來兩位敵人正面迎戰，13集堪稱最痛快的一集，她展露出自己的弱點「10年教材USB內容」，並對著院長與副院長宣戰：「這對我來說已經不是寶物了。」至於《畢業》間諜到底是誰？觀眾又得一陣燒腦猜測，越接近結局越好看。



