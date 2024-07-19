漫畫博覽會絕對是每年暑假的一大盛事！2024年第23屆漫博會即將在7/25-7/29展開連續五天的超狂展覽，而已經連續參展四年的營多麵，今年也準備了免費的營多麵要讓大家吃個夠，逛展之餘還有展場限定優惠，每日都有加碼的限量組合，有吃有玩好禮享不完！以下幫大家整理好了五天的攻略，不用擔心來漫博會吃不到最好吃的營多麵！



攻略一：免費營多麵吃起來

全球知名的泡麵品牌「營多麵」，今年再度登陸漫博會，為動漫迷們帶來多重美味饗宴。現場免費提供試吃有經典「營多拌炒麵」及新口味「營多拌炒麵辣味牛肉風味」兩個口味一次滿足，是不是光聽口水就要流下來。



營多麵的麵條為澳洲小麥製成，所以需要用煮的也是口感Q彈有勁的秘訣，搭配獨門秘製醬料與天然香料，香氣濃郁、風味十足。營多麵的料理方式十分簡單：將水煮滾，放入麵條煮約3分鐘再將麵條撈起瀝乾與醬料拌勻快速上桌，簡單的烹調方式就算是廚藝新手也完全不用擔心，想讓風味更豐富，可以加入蔬菜、雞蛋或肉片，而獨立包裝的醬料包可隨個人喜好添加，讓你輕鬆調整辣度和鹹度，3分鐘就能享用熱騰騰的美味，拌勻後一口吃下，只能說怎麼辣麼好吃。





攻略二：漫博會限定驚爆價、每日限量驚喜加碼底家

骨灰級鐵粉前幾年你一定來過營多麵的攤位，想必一定知道漫博會販售的營多麵絕對是一年一度價格最優惠的時刻，口味任選5包只要$60（8折優惠）；任選15包$150，直接下殺67折，除了超殺驚爆價外，還可抽扭蛋1次，獎品非常精彩豐富：營多麵特色小週邊、連鎖影城電影票、國內高檔飯店住宿券，以及知名動漫排球少年、咒術迴戰和我推的孩子等多樣週邊只要抽到，就能直接帶回家！



除了這些好康外，營多麵每天展場更提供限量驚喜台灣限定的放大版營多杯麵『營多巨無霸天王杯』，數量有限，當日售完不補貨，喜愛嚐鮮的朋友們可不要錯過喔！





誰還沒品嚐過這風靡世界的美味，或者已經是營多麵鐵粉的你，快來漫博會除了有免費試吃、展場最優惠再加上每天的加碼好禮組合，千萬不要錯過了，今年7/25-7/29我們漫博會不見不散！更多詳細資訊詳見營多麵FB：https://www.facebook.com/indomietw



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