華西街冰果室在這邊！萬華老字號美食「珍果冰果室」一開店就是50年歲月，網友推薦菜單「綜合水果冰」只要60元就能吃；一整碗剉冰包含5種水果，夏天必備的新鮮芒果也有，以台北物價來說，是個十分超值的存在。此外，「珍果冰果室」不僅充滿老台北人約會的回憶，就連超夯Netflix台劇「華燈初上」為了還原年代復古氛圍，也特別來這邊取景，夏天來場老派約會不能錯過這邊。
60元水果冰超佛、大塊芒果夏天必吃！萬華老字號冰店「珍果冰果室」在地營業超過50年的時光，店裡以前方的透明水果冰箱作為招牌，同時也是華西街目前僅存的冰果室。然而，冰果室也正是過去以前約會、社交的場所，來這邊約上三五好友吃上一碗冰，夏季的暑氣一下子就散去，如果想走個復古的台北行程可不能錯過這裡。
推薦閱讀：華西街歷史價值！台灣第一座觀光夜市「華西街觀光夜市」，從「蛇街」美食文化到「米其林」必比登推介，華西街用美食寫歷史。
華西街冰店「珍果冰果室」地點靠近捷運龍山寺站，步行約8分鐘即可抵達；周邊也有「廣州街觀光夜市」、「艋舺龍山寺」等著名景點、美食可以一同網羅到行程裡頭。不用怕晚上逛夜市吃不到！「珍果冰果室」營業時間從每天中午12點，一直到晚上11:30都有，讓大家可以隨心所欲到來這邊吃冰。
「珍果冰果室」最推的就是這碗「綜合水果冰」，一口氣包含5種水果，有芒果、蓮霧、西瓜、番茄與芭樂，每個塊都相當新鮮，清冰在水果的滋潤下也有了些甜味，來上一碗便趕走夏天的悶熱。當然這邊也有因應季節推出「芒果牛奶冰」、「草莓牛奶冰」等，就連南部才會出現的「薑汁番茄」這邊也能吃得到。
萬華老字號華西街冰店推薦 珍果冰果室
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：12:00–23:30
萬華老字號華西街冰店推薦 珍果冰果室 推薦菜單
推薦菜單：綜合水果冰$60、芒果牛奶冰$130