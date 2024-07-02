是真的水蜜桃冰沙！桃園冰店推薦「角板山水蜜桃冰沙創始店」可是桃園人夏天必喝的飲料之一，每年不僅只有5至9月限定販售，一週也只賣假日2天，看著絡繹不絕的人潮，讓人十分好奇這杯「水蜜桃冰沙」的魅力！這邊的飲品現點現打，看著老闆大塊水蜜桃果肉不手軟的豪氣狂加，這用料根本比手搖杯還狂了吧。





水蜜桃控看這邊！每年只要一到水蜜桃的產季，就一定要來角板山這邊走走；不僅能買到當季新鮮多汁的水蜜桃，還能來上一杯爽口新鮮的水蜜桃冰沙，一口喝下融化夏天的暑氣。不過這邊水蜜桃冰沙這麼多，如果要選擇網路上最火紅的店家，那絕對就是「角板山水蜜桃冰沙創始店」這家。





「角板山水蜜桃冰沙創始店」地點靠近角板山公園與桃園市復興區公所，鄰近店面附近有停車場，讓大家可以不用匆忙地前來享用；也因為店相當熱門的關係，每到下午時段客人總是絡繹不絕。雖然這邊主打現點現做，不過因為老闆打製冰沙的手從沒停過，所以稍稍排隊一下即可拿到手。看著不停攪拌的果汁機，倒入大塊新鮮的水蜜桃果肉，光用看的都覺得超值。





這杯「水蜜桃冰沙」除了水蜜桃之外，還有加入鮮奶與老闆特製的果醬在其中，一口喝下不只滿滿水蜜桃香氣，融合牛奶的滑順，還有果肉顆粒口感。同時，為了讓大家拿到手的味道都相同，老闆每次打製冰沙都會重複確認口味，相當用心。下次大家如果有到角板山附近踏青，也別忘了來上一杯水蜜桃冰沙。







桃園美食 角板山水蜜桃冰沙創始店

地址：桃園市復興區中正路38號

營業時間：假日 08:00–17:30

桃園美食 角板山水蜜桃冰沙創始店 推薦菜單

推薦菜單：水蜜桃冰沙 $70