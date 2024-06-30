一次給你滿滿的玩水行程！福容飯店集團看好夏日玩水行程，特別整理出全台最適合玩水的福容飯店，要搶攻夏日國旅住房商機。同時，福容2024夏季線上旅展將於7/1至7/19推出「聯合住宿券」，一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。





夏日玩水住飯店、首推位於貢寮的福隆海水浴場，於5/31起舉辦的2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」，活動現場還可以體驗SUP立槳、獨木舟、衝浪、趴板等水上活動，甚至可以乘坐從國外引進的雙體Hobie帆船，從海上視角欣賞這片美麗的沙灘，晚上再入住福容大飯店 福隆、簡單又舒服。





而玩水消暑更是少不了全台最大水上樂園-馬拉灣，今年主打台味酷浪季，以暑假前週末來看，今年入園人數相較去年同期增加一成。除了3公尺巨浪「大海嘯」，還有全新設施「水上氣墊」登場，可與三五好友來場刺激好玩的競賽，還可以入住麗寶樂園店/ 麗寶賽車主題旅店，兩天一夜這樣玩很消暑。







此外，「花蓮夏戀嘉年華」7月3日至7日7超強卡司集結東大門廣場，告五人、宇宙人、理想混蛋、周湯豪、婁俊碩、溫嵐、玖壹壹等。福容花蓮店推出四人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。



還可以安排清水斷崖SUP欣賞太平洋日出、體驗搭船近距離賞鯨或是去知卡宣綠森林親水公園玩遍360度迴轉滑水道、造浪池、漂漂河等，7月6日至8月26日入場費只要50元。去年美人魚活動備受歡迎，今年推出「2024尋找美人魚」住房專案，7月1日至8月31日入住海景客房5,499元起，加贈美人魚服裝體驗。



暑假期間，每週六日16:00在福容高雄店戶外泳池，由「漁生工作室」的專業人魚表演者帶來精彩的水中演出，美人魚還化身為故事姐姐，透過繪本傳遞給小朋友們海洋保育的觀念。同時推出美人魚住房專案，入住豪華雙床房含自助式早餐，加贈美人魚造型尾巴公主裙、Haagen-Dazs冰淇淋，兩大兩小只要5,999元起。還有如果想到到了南台灣，福容墾丁店有夏日受歡迎的超狂刺激滑水道，各式各樣可愛造型大型泳具可以租借，美照拍不完。









福容大飯店2024夏季線上旅展

活動期間：將於7月1日至7月19日推出「聯合住宿券」，一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/