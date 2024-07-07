隨著暑假的到來，「陳耀訓・麵包埠」再次為我們帶來驚喜，今年夏天推出的全新鳳凰酥將於7月8日在全家便利商店線上通路獨家開賣。這款被譽為「蛋黃酥界的愛馬仕」的新品，結合創新和傳統的口味，預計將引發一波購買潮。為了滿足廣大粉絲的期待，全家特別推出線上限時搶購，確保每位顧客能夠輕鬆購買到這款限量甜點。





陳耀訓的鳳凰酥不僅外觀誘人，更在口感和風味上大膽創新。外皮選用來自丹麥的LURPAK奶油與熊本麵粉製成，烘烤出香醇而酥綿的質感。最吸引人的是其內餡，選用台灣本地的金鑽鳳梨與經過30天醃漬的紅土鹹蛋黃，鹹香與酸甜的完美結合，令人回味無窮。這款新品是對傳統鳳凰酥的一次創新詮釋，期待帶給消費者全新的味覺體驗。





7月8日上午10點，全家行動購將開始限時販售這款獨家鳳凰酥，售價為599元。數量有限，欲購從速。消費者可以通過全家APP進行線上購買，之後也將在全家便利商店的紙本預購型錄中登場。為了不錯過這次搶購機會，建議消費者設定鬧鐘提醒，並密切關注全家的官方訊息。



推薦閱讀：









陳耀訓・麵包埠鳳凰酥

開賣時間：2024年7月8日，上午10點

售價：599元

購買方式：全家行動購（全家APP）

販售地點：全家便利商店線上通路

特色介紹：使用丹麥LURPAK奶油與熊本麵粉外皮，內餡融合金鑽鳳梨與鹹蛋黃

數量限制：數量有限，售完即止