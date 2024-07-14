每年讓名人坊忠實顧客期待不已的「富哥見面會」，今年將在8月5日至9月8日盛大舉行。這次活動將由南至北在名人坊的各大分店巡迴，為饕客們呈現最頂級的美食饗宴。富哥鄭錦富去年帶來的12顆13頭日本吉品鮑供不應求，為了滿足更多饕客的需求，今年他特意準備了多達40顆，每顆售價高達58,800元。此外，富哥還帶來了5件2.5頭及5件3.5頭的收藏級別花膠皇，售價分別為98,000元及88,000元。消息一出，台中店與世貿店的熟客便搶訂了2件2.5頭的花膠皇，13頭日本吉品鮑也已被預訂了25顆。







隨著地球環境的變遷，頭數少且個頭大的鮑魚及花膠越來越稀少，價格也因此急速上漲。今年13頭日本吉品鮑的進價較去年上漲了近四成。許多收藏家將這些極品食材作為藏品，不捨得烹煮。富哥了解名人坊的台灣客人對美食的高追求，特意親赴港澳地區蒐羅各界私人珍藏，帶回總價值超過300萬的極品珍稀食材。這一消息傳回台灣，早在7月初就已被預訂了25顆13頭日本吉品鮑及2件2.5頭花膠皇，顯見其搶手程度。





在台灣，料理頂級食材的餐廳和主廚不少，但真正的高手不在於菜色的表面華麗，而是看誰背後下的功夫深。這次，富哥連在滷製吉品鮑前泡的水用的都是頂湯。泡在頂湯裡三天的鮑魚吸足了湯汁的鮮香，再經過三小時與超級食材如老母雞、金華火腿、干貝、豬後腿肉、豬肋排、雞爪等一起燉煮。掀蓋那一剎那，廚房裡滿是海水鹹味、吉品鮑魚的特殊鮮香和各種食材釋放出的濃郁肉香，閃著油光、晶亮Q彈的鮑魚在盤中簡直比寶石還耀眼。





為了滿足座上賓的味蕾，漢來美食中餐品牌總經理羅嶸和富哥這次特別精心搭配出四款極品套餐，每位價格分別為8,880元、11,800元、18,800元及63,800元。這些套餐中不僅使用頂級鮑魚、花膠及鹿兒島A5和牛，還有西餐中才會看到的「法國布列塔尼藍龍蝦」。其中，「海膽龍蝦春捲」和「黃椒魚子醬龍蝦餃」兩道港式點心尤為引人注目。「黃椒魚子醬龍蝦餃」不僅有整塊彈牙的龍蝦肉，還有超越蟹黃濃郁香味的龍蝦膏，再綴以鹹香的魚子醬，入口滋味絕妙，可謂是蝦餃界的天花板。



除了頂級食材的表現令人期待，富哥在傳統粵菜上的創新也讓饕客眼前一亮。像是粵菜中的經典結尾菜餚「雞絲煎麵」，這道菜看似平凡，但其中藏著廚師的高深功力。師傅需要精確掌控鑊的溫度，使生麵煎得爽脆乾香卻不焦鍋。富哥特別用上湯泡過生麵，使麵體吸收湯汁的鮮香，煎出的麵絲自然散發出濃郁的雞湯香味。



另一道令人期待的甜點是「香煎薄罉」，這道在台灣少見但香港人人皆知的甜點，看似平凡無奇，卻讓人一試難忘。這道點心使用純糯米漿煎成的薄餅，外酥內軟，內餡則選用了健康的椰糖，搭配乾香椰絲和磨碎的腰果仁，使這道點心充滿了層次感，讓饕客在品嚐時驚喜連連。





羅嶸和富哥對粵菜有著深厚的情感和堅持，不斷推陳出新，堅持每一道工序，這是漢來名人坊在台灣粵菜餐廳中占有一席之地的最大原因。香港名人坊由名廚富哥鄭錦富主理，多次榮獲香港米其林殊榮，以精湛的粵菜廚藝聞名。漢來美食於2015年取得名人坊獨家代理權，由羅嶸負責，首創餐飲集團先例。九年間，名人坊在台灣開枝散葉，目前已有五家分店，2024年上半年營收已達近四億元，穩坐全台高級粵菜連鎖餐廳的寶座。



富哥見面會

活動期間：將於8月5日至9月8日依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦化店和世貿店登場，每間分店各舉辦六至七場餐會。



富哥見面會 尊榮A套餐 NT$8,880/位

餐前小食

生拆蟹粉大排翅

法國藍龍蝦港點 (海膽龍蝦春捲/黃椒魚子醬龍蝦餃)

百花釀蟹鉗

蠔皇18頭南非鮑扣柚皮

茴香甜筍煎A5和牛肉

雞絲煎麵

杏汁燉官燕/香煎薄罉

寶島鮮水果



富哥見面會 尊榮B套餐 NT$11,800/位

餐前小食

生拆蟹粉大排翅

法國藍龍蝦港點 (海膽龍蝦春捲/黃椒魚子醬龍蝦餃)

百花釀蟹鉗

27頭日本岩手縣吉品鮑扣柚皮

茴香甜筍煎A5和牛肉

雞絲煎麵

杏汁燉官燕/香煎薄罉

寶島鮮水果



富哥見面會 尊榮C套餐 NT$18,800/位

餐前小食

生拆蟹粉大排翅

法國藍龍蝦港點 (海膽龍蝦春捲/黃椒魚子醬龍蝦餃)

百花釀蟹鉗

20頭日本岩手縣吉品鮑扣柚皮

茴香甜筍煎A5和牛肉

雞絲煎麵

杏汁燉官燕/香煎薄罉

寶島鮮水果



富哥見面會 尊榮D套餐 NT$63,800/位

餐前小食

生拆蟹粉大排翅

法國藍龍蝦港點 (海膽龍蝦春捲/黃椒魚子醬龍蝦餃)

百花釀蟹鉗

13頭日本岩手縣吉品鮑扣柚皮

茴香甜筍煎A5和牛肉

雞絲煎麵

杏汁燉官燕/香煎薄罉

寶島鮮水果