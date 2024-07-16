雙連人的日常美食偷偷告訴你！捷運雙連站周邊，不只有寧夏夜市，在馬偕醫院、一路到重慶圓環周邊，都有許多在地人私藏的小吃、小店，不是什麼網紅名店、打卡必拍，就只是在地雙連人天天吃，午餐吃、晚餐也吃的日常美食。這次窩客島幫你整理7間雙連小吃私藏清單，跟著雙連人吃不出錯。







雙連站出站就開吃

雙連站周邊有菜市場、有馬偕醫院、有文昌宮，是在地人的日常活動的集散地，雙連站周遭就集結了許多人氣小吃，捷運站旁邊的「香滿園」滷肉飯就每每讓人排隊，越過承德路另一間人氣美食「阿桐阿寶四神湯」更是以料多實在為口碑，不管內用、外帶，甚至外送平台也能吃得到。





▲圖片來源：上圖「布咕布咕」、下圖「柴貓趴趴走」於窩客島分享之文章。



雙連人的早餐、晚餐必吃

雙連人的早餐吃「柴寮仔米苔目」，清甜的湯頭、搭配傳統米苔目，早上6點半就開始營業，是醒胃專用的在地早餐。在錦西街周邊「宋上好脆皮臭豆腐」現點現炸的臭豆腐香氣，讓人走過、路過，一定不會錯過，主打外皮酥脆偏硬、內部柔軟的台式臭豆腐口感，搭配台式泡菜最對味，晚餐時間在地人就會騎著機車來外帶。





▲圖片來源：上圖「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」、下圖「Fuyue」於窩客島分享之文章。

比寧夏夜市更常吃

夜市攤販人氣總是超高，但在夜市周圍更有許多雙連在地人的寶藏美食。主打高CP值日式料理「太春小館」民生店提供外帶壽司，或是簡單的炒飯、炒麵，招牌是炙燒鮭魚包著炸蝦的「毛毛蟲壽司」一定要吃過。另一間「三元號滷肉飯」更是在地人當成廚房在光顧，簡單一碗滷肉飯、魚翅肉羹，一個禮拜吃三天也不膩。





▲圖片來源：上圖「茜的美食記」、下圖「Wing Tsay」於窩客島分享之文章。



留一個胃吃雙連甜點

雙連人氣甜點冰品「雙連圓仔湯」是雙連一甲子的老店，主打燒麻糬甜湯冰品，讓人夏天吃刨冰、豆花、冰湯圓，冬天則有燒麻糬、熱湯圓，搭配多種配料組合搭配，不只在地人收藏，近年也吸引許多外地遊客朝聖。



▲圖片來源：「潔絲蜜」於窩客島分享之文章。





香滿園 營業資訊

地址： 台北市大同區萬全街8巷

電話： 02-2557-2229



阿桐阿寶四神湯 營業資訊

地址： 台北市大同區民生西路153號

電話： 02-2557-6926



宋上好脆皮臭豆腐 營業資訊

地址： 台北市大同區錦西街86號

電話： 02-2552-0858



柴寮仔米苔目 營業資訊

地址： 台北市大同區寧夏路78號

電話： 0987-111-071



太春小館 營業資訊

地址： 台北市大同區民生西路198-4號

電話： 02-2555-3584



三元號 營業資訊

地址： 台北市大同區重慶北路二段11號

電話： 02-2558-9685



雙連圓仔湯 營業資訊

地址： 台北市大同區民生西路136號

電話： 02-2559-7595