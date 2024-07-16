又是台北！咖啡控必喝清單中一定有的「% Arabica」，繼台北一號店插旗象山後，一直是咖啡控朝聖的人氣店，近日 % Arabica 在官方IG上悄悄露出將開設二號店的消息，讓各地網友都紛紛敲碗到外縣市展店。在最新曝光的照片中，確定 % Arabica二店依然座落在台北，但並非當初網路捕風捉影亂傳的「信義二店」，真正的地址是位於中山站和雙連站之間的心中山線形公園沿線，並打造全台首間 % Arabica Roastery，讓台北咖啡控又多一處朝聖地。







睽違兩年，終於再度展店的 % Arabica，將以全台首間 % Arabica Roastery咖啡烘焙坊亮相，從目前已曝光的店觀來看，依然以純白色系為主，但比起 % Arabica象山店迷你店鋪，中山店預計是獨棟兩層樓或三層樓的空間，外觀使用大量綠意植栽妝點，並透過落地的玻璃窗將戶外陽光引進店內之外，在店內品嚐咖啡的同時，亦能欣賞心中山線形公園的綠意景觀，並同時推測店內座位數比起象山店更多。







% Arabica Roastery咖啡烘焙坊目前在上海外灘、越南胡志明市、美國紐約等地皆有分店，此次在台北中山店首度引進咖啡烘焙坊，目前已曝光店內將會擺設德國烘豆機鼻祖品牌PROBAT，讓人一邊享受 % Arabica獨有的咖啡香，一邊看著咖啡豆烘焙製成。目前開幕日期尚未公布，請持續鎖定窩客島第一手快訊報導。



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% Arabica Taiwan二店 中山店

地址：台北市中山區中山北路二段50巷45號

開幕時間：尚未公布，請持續鎖定窩客島報導。

特色：

1、全白獨棟。

2、全台首間咖啡烘焙坊。

3、店內將會擺設德國烘豆機鼻祖品牌PROBAT。

4、地點位於心中山線形公園沿線，雙連站出站步行約2分鐘即可抵達。

5、店內空間、座位數比象山店更大、更多。