想要一早就健康有活力？就從美味低負擔的早餐開始！「晨光GOLD」生土司全系列皆通過國際A.A無添加驗證，特有生湯種工法讓土司柔軟細緻、自然香甜，簡單配方成就不凡的純粹美味！這麼高品質的生土司在就近的超商就能買到，是方便的優質早餐首選！





榮獲國際級肯定的純粹美味！晨光GOLD生土司全系列通過A.A. 國際無添加驗證

「A.A. 國際無添加驗證」是以歐盟Clean Label標準為核心精神，由第三方國際組織進行審查的驗證，只有符合嚴格標準的產品才能獲得。晨光GOLD生土司全系列都通過A.A. 國際無添加驗證的考驗，只保有純粹的美味。





特有生湯種工法×日本優質小麥粉＝細緻高質感的晨光GOLD生土司

晨光GOLD生土司使用「生湯種工法」，先以90°C高溫熱水燙麵、再冷藏12小時低溫熟成製作生湯種，能讓土司質地柔軟、細緻、皮薄；搭配日本優質小麥粉製作，每一口都能吃到高雅溫柔的小麥香氣，質感超高級～

健康生活也可以享受美味！晨光GOLD生土司就該這樣吃

全新X迷人的純粹美味 草莓鮮乳生土司

首先一定要吃的是新品「草莓鮮乳生土司」！使用草莓果丁與草莓泥堆疊真實的草莓香氣與粉色土司體，和瑞穗鮮乳濃郁奶香巧妙融合的層次感超美味！每一口都吃得到草莓芳香與濕潤細緻的生土司質地，搭配一杯牛奶或咖啡，忙碌生活的早餐也能奢侈有質感。





經典的晨光GOLD生土司 午後補充活力大滿足

再來一定要吃的，則是經典的晨光GOLD生土司，獲得A.A.國際無添加三星驗證的超級簡單純粹配方，美味可是大有學問！生湯種工法造就細緻質地與鬆軟Ｑ彈口感同時呈現，咬下後純粹的小麥香、奶油香，單吃就讓人超滿足～





當你在忙碌工作的午後在生土司上塗上喜歡的奶油或果醬展現多重層次，或者稍微烤過帶點焦香，打造更豐富的層次感，簡單又輕鬆就能吃得健康又美味，怎麼吃都超享受。



6克膳食纖維的晨光GOLD高纖生土司，享健康更要這樣吃！

注重健康的朋友，絕對不要錯過您的土司好夥伴「晨光GOLD高纖生土司」！通過A.A.國際無添加三星驗證、特別研發的高纖配方，讓口感保持生土司特有的柔軟濕潤，還帶有燕麥、黑麥豐富穀香，與6克的膳食纖維！美味的晨光GOLD高纖生土司，一口咬下還能享受高膳食纖維帶來的健康好處，簡單搭配牛乳、豆漿，就是一天的優質早餐組合，非常適合忙碌外食族、注重健康飲食的人，從早上就攝取更多的健康活力！



健康少添加的純粹美味，就從的晨光GOLD系列生土司來開啟，享受高品質美味、少添加的低負擔，高質感的細緻滋味不需要跑專賣店、麵包店才買得到，現在到超商，就能輕鬆買到晨光GOLD生土司全系列，讓每一天從早餐就開始健康與美好！



【廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主】