人氣怪物驚悚劇集《Sweet home》（甜蜜家園）自2020年起掀起一陣炫風，故事情節新穎的人類變成怪物化設定，在新冠肺炎肆虐全球之際，殺出一條血路。劇集長達4年大長征，最終季《Sweet home3》終於在19日上線播出，擊敗第二季的精采度，再次重燃追劇魂。Walker盤點本季伏筆與結局兩種分析，第三季完結篇追起來！

一、《Sweet home3》怪物傾巢而出，4種怪物類總整理

《Sweet home》主人公為「綠之家」1410號房客車賢秀，身為劇中第一位出現的「特殊感染者」，並未被怪物完全支配，呈現「半人半感染」的狀態，性格善良的他，反而是人類的曙光；演員宋江本身具有「清澈無邪的眼神」，將角色車賢秀演繹地到位，戲劇開播以來深受觀眾喜愛。

隨著劇情推進，《Sweet home》世界觀逐漸明朗，分為四大類別，完全被慾望支配的「怪物化」、類似車賢秀半人半獸的「特殊感染者」、怪物爸爸與人類媽媽所生出的小孩，以及第三季才出現的怪物化最終階段「新人類」，第3季所有怪物傾巢而出，精彩的強強對決動作戲令人看得目不轉睛。









二、CG效果更上一層樓，宋江對打殘忍度加倍

《Sweet home》第一季共10集，一集製作費高達韓幣30億（約台幣7千5百萬元），總共300億元（約台幣7.5億元）。二、三季同時開拍，官方雖未公開詳細製作費，但金額絕對不會少於第一季同樣很驚人，宋江怪物化的「翅膀」栩栩如生，連風吹過飄逸、顫抖的細微動作都很寫實，以及每個怪物伸縮自如的觸角，瞬間刺穿人體的殘忍度加倍，還有液體流動的自然感，使得第三季獲得網友大力稱讚「CG效果超讚」、「動作戲看得很過癮」。







第三季CG效果更上一層樓，劇組在動作戲安排下了不少工夫，尤其是宋江在與大型怪物對打時，從天而降的飛行式打鬥大場面，每位演員吊鋼絲搏鬥，還上演車子爆破場景、精彩槍戰，火爆著對決畫面絕對讓熱愛看血腥打鬥場面的你，體驗另一個視覺震撼效果。





三、宋江、李到晛相愛相殺，「基」情噴發

第三季最令人期待的主角，還有李到晛重磅回歸。他與宋江不打不相識，初登場就上演巴士裡近身戰鬥，兩人雖是激烈的打鬥，卻「基」情四射，看得腐女粉絲直呼「太好看」，李到晛冷酷理性的演技收服大批觀眾。

本季宋江、李到晛的並肩作戰絕對是看點之一，兩人熱愛鬥嘴吵架，又在千鈞一髮之際救下對方，殺戮方式雖不同，但他們目標一致，默契百分的搭檔在本季發揮極大效果，不少劇迷表示「為了他們可以再追一次」。









四、劇中2點沒說清楚的伏筆，「她」沒死

《Sweet home》雖是改編自漫畫原著，但編劇仍為戲劇打造「原創角色」消防員徐伊景、南相原，還有兩人的的女兒伊秀皆是全新人物。女兒伊秀貫穿第三季，她怪物與人類生下的孩子，擁有超群能力，可以把人變成怪物化，她的生死在最後一刻揭曉，成長速度與人類不同，轉眼間已經變成大人，鏡頭雖沒帶到臉部，但手上明顯特徵證實她還活著。

另一個結局所埋下的伏筆，只要是遭到伊秀怪物化的人類，再度變回正常後，手上也會留下分裂似的傷疤，而這群人類恢復的關鍵要點，必須靠主角「車賢秀」幫助。







五、宋江原本也是「新人類」，戲劇VS漫畫版差異

本季出現最新設定「新人類」，該角色早在第二季尾聲埋下伏筆，他們破繭而出成為新的存在，通常以裸體方式登場，在經過繭化的沈澱，新人類的進化就是人類不再被慾望支配，等同於沒有感情的生物，因此臉上無表情。不同的是，漫畫版本的繭長於地板，且更為殘忍，戲劇版本卻變成吊掛式。

戲劇版還有另一點最大不同，原著裡的車賢秀並非半人半怪物，他最終也會繭化，並進化成「新人類」，只是他是唯一一個恢復情感的「新人類」，因此自動選擇保護人類，漫畫版曾出現「你是背叛者」的經典台詞，這部分則被戲劇消除。

二、三季的故事內容與原著漫畫幾乎完全不同，戲劇與漫畫各有千秋，很難比較出哪段忠於原著、哪段更有創新點。只是戲劇版本更溫馨，人類最後與新人類和平共處，只要有人怪物化就幫對方擦鼻血，強調生存與共助的理念。









六、開放式結局，兩種分析

《Sweet home3》尾聲導演安排開放式結局，李恩宥怪物化後消失，劇情並未講破她是否歸來，交由觀眾自行判斷。關於結局，劇迷整理出2種分析， 宋江飾演的車賢秀與李到晛飾演的李恩赫最後在屋頂遇到李恩宥，女生臉上沒有笑容、外表回到第一季第一集裡的樣子，但不同的是，身為「新人類」的李恩赫照理說沒有情感，卻也露出一抹笑容，3人再次重逢；另一種分析為，李恩宥的出現其實是車賢秀、李恩赫的幻想，因此李恩赫情感恢復也只是，編劇所安排的虛幻一幕。



