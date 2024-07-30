討論度炸裂！奇幻羅曼史韓劇《她的日與夜》結合燒腦劇情，由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，帶來逗趣又驚險的辦案模式，戲劇收視率連番上升，更因後半段出現重大反轉，觀眾全猜錯兇手，衝擊性結尾令劇迷驚訝不已，引起全網震驚瘋猜「兇手到底是誰」。戲劇即將在本週末迎來大結局，Walker整理出還未解開的謎團總整理，女屍是誰？姜京熙出軌男子是誰？一次交代清楚。

一、新穎設定收服觀眾，鄭恩地、李姃垠兩人分飾一角演活MZ世代。

南韓奇幻羅曼史《她的日與夜》的雙女主角兩人分飾一角，現年54歲的李姃垠展現精湛演技，把少女的嬌羞、MZ時代的前衛思想演繹得到位，新穎設定獲得觀眾喜愛，再加上殺人案件懸疑步調，開播以來討論度居高不下，12集寫下全國平均收視9.368%好成績，即將突破10%，更是2024年電視台JTBC所開播的六日劇最好的成績。







劇情雖充滿懸疑、恐怖，但節奏明快，兇手穿梭於主角之間，令人看得相當緊張，而雙女主角鄭恩地、李姃垠討喜的演技更是讓觀眾樂得喊「比想像中還有趣」、「看一集就一直追下去」。不僅如此，最後幾集畫風轉換成驚悚類型，殺人兇手真面目出爐，震撼發展引起全網討論，成為本季最熱門戲劇。









二、兩大象徵「貓咪」與「井水」源於南韓傳統神話

雙女主角鄭恩地、李姃垠日夜變身是本劇最大看點，「李微進」為了救貓掉入井中，隔日醒來卻發現自己早上會變成50歲中年大媽，直到日落才會變回原本20歲的年輕自己。《她的日與夜》裡所出現的兩大象徵「貓咪」與「井水」，引起劇迷討論究竟帶有什麼意義？





三、《她的日與夜》劇名「雙關」意義，兇手也是兩種身份

實際上，在韓國傳統神話裡出現的貓咪幾乎都是幫助人類的存在，又或者擁有神秘的力量，而劇裡的貓與神話也有點關聯，「鉢里公主」（바리공주）一出生便遭到父母遺棄，她成了陰陽交界處帶領亡者前往冥界，守護在她身邊的就是一隻貓；井水則是過往數度被隱喻為通往其他世界的道路。兩種寓意驗證女主角的際遇，透過傳統神話的故事點綴劇情。

《她的日與夜》劇名除了是直白點出女主角「李微進」日夜不同面貌的設定，直到第14集出現重大轉折，觀眾才恍然大悟「劇名雙關」，20年前的連環殺人魔極有可能為女性，她白天打扮得人模人樣、晚上卻搖身一變成為連續殺人魔犯案，這也說明了為何兇手需要購買吩坦尼麻醉受害者。

此外劇名還可以有另一種解析為，兇手「孔恩心」恐怕也有雙重身分，到了晚上會變身成男子，本劇本就是奇幻羅曼史設定，若兇手與女主角相同會變身，此劇情設定也說得過去。

劇名一語雙關，編劇也早在11集埋下線索，男主角桂志雄回想起最後一通與媽媽通話時的場景，媽媽在任職的茶坊打電話報平安，背景其實出現過一名女子，在觀眾的對比之下，那位神秘身影就是兇手「孔恩心」，隨著劇情接近尾聲，觀眾抽絲剝繭、真相慢慢浮現。









四、和東醫院院長夫人姜京熙出軌男子到底是誰

只是劇中未解謎團還有一個，姜京熙出軌男子到底是誰？若兇手「孔恩心」並非擁有雙重身份，那她恐怕還有共犯，編劇在14集再度埋下疑點，茶坊樓下鄰居曾問她「妳最近在幹什麼，茶坊也不開門，最近找上門的男人來來去去」，極有可能是共犯姜京熙出軌男子隔了20年再度現身。由於孔恩心犯下姜京熙殺人案時，拿著斧頭的表情相當驚恐，看起來像是初次犯案，不排除她身後還有一名共犯。姜京熙出軌男子的身份，可能會帶給劇情另一個轉折點。







五、第二集遭追殺的女子是誰？桂志雄媽媽為何而死

《她的日與夜》喜劇成分居多，但中間穿插著緊張的殺人案件，燒腦的情節讓觀眾深深著迷於它的魅力。第二集就出現一名女子遭追殺，只是該名女子的身份遲遲未公開，兇手手段殘忍，將其腳踝剁掉，直到最後幾集真相才揭曉，兇手「孔恩心」需要新身份，因此盯上了錄取檢察廳的實習生羅鈺喜。

孔恩心任職於茶坊，而桂志雄媽媽同樣身為茶坊工作的女子，當年因目睹犯案過程，最終慘遭毒手。15集預告裡出現的女屍，手上還戴著戒指，由此推測恐怕是檢察官桂志雄當年失蹤的母親。至於阿姨林順為何失蹤？高機率也與姜京熙案有關，她被院長交代若是有人拿妻子存摺到銀行，機靈發現不對勁卻還是遭遇不測。



