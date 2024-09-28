春水堂隱藏版栗子蒙布朗奶茶，只在信義區喝得到！春水堂信義店這次改裝開幕，特別推出獨家限定「香草蒙布朗拿鐵」，把原先就是熱賣的飲品鐵觀音拿鐵再升級，加入香草栗子蒙布朗。此外還有信義店開幕首三天，滿額贈限量「珍珠奶茶泡麵碗」，粉絲們一定要朝聖。
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春水堂信義店這次限定推出「蒙布朗系列」新品，包含兩款飲品「香草蒙布朗拿鐵」和「香草蒙布朗珍珠拿鐵」。春水堂以超人氣、必點招牌的鐵觀音茶湯為基底，搭配滑順的香草栗子泥，把法式甜點變成喝的飲料。「香草蒙布朗珍珠拿鐵」更加入春水堂的招牌珍珠，一次滿足奶茶控、甜點控的心。
本次改裝後的春水堂信義店，空間上結合古典與現代設計風格，打造更寬敞舒適的環境，滿足信義區上班族、以及週末聚餐的需求。配合門市改裝開幕，在9/28至9/30於春水堂信義店消費滿1188元，還能獲得限量「珍珠奶茶泡麵碗」，在家用、在辦公室用、帶出門露營都實用。
春水堂信義店
開幕日期：2024/09/28
地址：台北市信義區松壽路9號B1(新光A9)
門市限定商品：
香草蒙布朗拿鐵：小杯$115 中杯$220
香草蒙布朗珍珠拿鐵：小杯$115 中杯$220
春水堂信義店 開幕限定活動
活動期間：9/28-30
活動內容：於春水堂信義店消費滿1,188元，加碼限量贈送「珍珠奶茶泡麵碗」。
詳細活動規範及供應情形，依 春水堂 官方公告為準。