熊一燒肉吃到飽終於開新分店了！2001年在西門町開幕至今的「熊一頂級燒肉」，堪稱是台灣首間主打頂級燒肉吃到飽的始祖，平價高品質燒肉、豐富的自助吧和十多款哈根達斯等超過100款菜品選擇，最便宜只要598元就能吃到，是許多小資族的吃到飽首選。這次，終於在西門町和公館開設全新分店，為的就是分散西門町本店的人潮，更希望將平價燒烤吃到飽帶到學生林立的台大公館商圈。
熊一燒肉除了各種肉品、海鮮無限加點吃到飽之外，自助吧台上提供多達16種燒烤肉吧，包括豬肉、雞肉等經典選擇，並有野菜吧、安格斯牛黑咖哩飯吧、冰飲及海尼根啤酒吧等多元選擇。每位消費者僅需598元起，就能無限享用上百種食材，絕對是追求高CP值的饕客的好選擇。
如果想要享受更頂級的燒肉饗宴，只需加價100元，便可升級至吃到牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛以及新鮮海鮮如鮮甜海蝦、帆立貝等頂級肉品和海鮮。最高價方案「998橫綱燒肉方案」，則是加碼提供高級牛小排、薄切牛舌、和牛嫩肩沙朗等精選燒肉，還有海蝦與北海道奶油大干貝等生猛海鮮，實現真正的「蝦蝦自由」。
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熊一頂級燒肉 西門店
地址：台北市萬華區西寧南路155號2樓
電話：02-2370-8468
熊一頂級燒肉 西門二店
地址：台北市萬華區西寧南路161號2樓
電話：02-2311-2815
熊一頂級燒肉 台大店
地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2樓
電話：02-2362-0681