桃園人的港點吃到飽！「青青格麗絲莊園」旗下的港點百匯，這次為慶祝雙十節，特別在10/4至10/25推出「四大美酒．無限暢飲」活動。除了60款港點吃到飽之外，更加入4款無酒精調酒無限暢飲，從麥芽啤酒、莫西多、麥芽威士忌、梅酒，讓人配港點一次吃到爽。



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青青格麗絲莊園港點百匯，提供過60種精心挑選的港點和粵菜，傳統的「蒸點車」、以及烤炸餐點、燉湯、熱菜，打造享受豐富的港點盛宴。其中更推薦脆皮雞、火焰櫻桃鴨，都是不容錯過的特色美食。這次在10/4至10/25推出4款零酒精美酒，「麥芽啤酒、莫西多、麥芽威士忌、梅酒」有酒香、無酒精，讓人盡情暢飲。







不只港點吃到飽，青青格麗絲莊園本次也全新推出的「樹廈廳」也吸引了不少新人搶訂。這個場地以極簡奢華風格打造，配有大面落地窗和精緻擺設，適合小型輕奢婚禮。場地中的每個細節都能根據新人的需求量身訂製，打造屬於他們的專屬浪漫婚禮。





青青格麗絲莊園 港點百匯 雙十無限暢飲活動

活動期間：10/4(五)-10/25(五)

活動內容：活動期間內至青青格麗絲莊園「港點百匯」用餐，即享「四大美酒．無限暢飲」，提供品項包含麥芽啤酒、莫西多、麥芽威士忌、梅酒。



青青格麗絲莊園 港點百匯 用餐價位

平日/週一～週五：＄739+10%/人

假日/週六日與國定假日：＄799+10%/人

孩童優惠：5歲以下免費；5歲-8歲 半價



詳細活動規範及供應情形，依 青青格麗絲莊園港點百匯 官方公告為準。