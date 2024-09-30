無咖啡手搖飲料超夯！麻古茶坊將於10月1日推出三款重磅飲品，包括全新的無咖啡因茶飲「蕎麥綠寶石」，以及超人氣強勢回歸的「芝芝葡萄果粒」和「葡萄果粒波波」。這三款飲品不僅讓消費者有多樣選擇，更以天然原料和創新的風味搭配，滿足不同口感需求。







全新推出的「蕎麥綠寶石」是一款無咖啡因的創新茶飲，特別適合孕婦及兒童飲用。這款茶飲嚴選經過慢火炒焙的天然蕎麥，淡雅的焦糖香氣，再與南非國寶綠茶以黃金比例調製，呈現出清新穀物香與溫潤的茶湯口感。透過冰鎮技術完美保留了茶湯的風味，960cc大瓶裝只要55元，無論何時喝都不怕晚上睡不著覺。







此外，麻古茶坊的經典之作「芝芝葡萄果粒」與「葡萄果粒波波」也將回歸。「芝芝葡萄果粒」以鮮甜的巨峰葡萄果肉為主角，搭配厚實的芝芝奶霜，完美結合了鹹甜風味與葡萄的鮮美口感。「葡萄果粒波波」則將葡萄冰沙與爽脆波波搭配，果香與茶香交融，帶來層次豐富的口感，讓咀嚼控無法抗拒。



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麻古茶坊 新品

販售日期：2024/10/01，麻古茶坊全台門市上市販售

葡萄果粒波波 南部85元；中、北部95元

芝芝葡萄果粒 南部85元；中、北部95元

蕎麥綠寶石北、中、南部40元(L)、55元(瓶)