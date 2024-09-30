林口美食「土爸爸行動廚房」在地人都吃這間！林口才不是美食沙漠，網友超推「土爸爸行動廚房」每到下午都可以看見滿滿的排隊人潮。全菜單不僅「土耳其烤肉捲餅」必吃，還有這「炭烤雞翅」每份8支120元，相當於每支只要15元，實在是相當划算。重點是這裡捲餅不只有羊肉，牛肉、雞肉也都能選。







「土爸爸行動廚房」位在林口黃昏市場旁的小店面，雖然沒有內用區，但無損它的受歡迎程度。每當中午開始營業時，這裡總是排滿人潮，附近的空氣裡瀰漫著烤肉的香氣，就算不認識他們家，也會不禁停下腳步，走過來好奇查看。



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來這裡必點的，自然是他們家最具代表性的「土耳其捲餅系列」。每份捲餅的價格落在140至180元之間，從羊肉串、沙朗牛肉、小羔羊捲餅等多種口味，每份肉量都超足，還能吃到老闆特製的莎莎醬，一個人吃一份就能滿足整晚的飽足感。





除了捲餅，這裡的「炭烤雞翅」也相當值得一試。8支多汁的炭烤中翅只要120元，外皮微脆，內裡卻鎖住了肉汁，吃起來香氣四溢。這些雞翅經過精心炭烤處理，讓肉質更加鮮嫩且味道豐富。「土爸爸行動廚房」不僅是林口的隱藏美食，更是不可錯過的異國風味體驗。下次來到林口黃昏市場，別忘了排隊品嚐這家店。



林口排隊美食 土爸爸行動廚房

地址：新北市林口區文化二路一段277號

營業時間：中午至19:00 或售完為止；週一公休