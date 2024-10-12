玥老師在 Walker 占星教你如何逆轉勝，天蠍座懂得說話招來貴人，摩羯座公私分明不被拖累，水瓶座意外之財把握機會。



牡羊座：付出心力，正向回饋

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢如魚得水，凡事只要努力就能有好的回報，工作方面，拿出主動積極的態度，會得到客戶的青睞，因此得到更多的機會。財運表現不錯，有時間多參加活動，認識新朋友增加人脈，拓展財源。







金牛座：維持關係，省下麻煩

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢差強人意，請暫時收起你的原則，試著跟大家保持友好的關係，當你碰到問題的時候，自然會有人提點。工作方面，想要有所成績，還需要等待時機，放慢腳步多觀察，可以找到自己適合的模式。







雙子座：感情發展，拓展人脈

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢旺，喜歡交朋友的你，這段時間有更多的機會與人交流。單身的朋友不妨透過親友轉介紹，增加自己脫單的機率。工作表現尚可，上班需要更努力，別讓自己因為粗心變成主管的眼中釘。







巨蟹座：別信謠言，不當墊背

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢混亂，職場上你會聽到許多無法確認的消息，練習當成耳邊風，不隨便替他人出頭，以免變成替死鬼。感情方面，雖然有桃花出現，但是好壞參半，多觀察對方的小細節，才能找到適合的伴侶。







獅子座：體貼他人，感情加分

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週會遇到一些挑戰，在工作忙碌之餘，還要多花心思照顧家庭，這時候需要調整自己的脾氣，多體諒他人，才能讓彼此的關係更融洽。財運不足，預先規劃購物清單，提醒自己避免衝動消費。







處女座：財運不佳，守住荷包

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週財運不佳，不管是再好的朋友跟你分享投資捷徑，都不能冒險投入資金，很容易卻掉進他人的陷阱之中，這段期間守住荷包才能讓你遠離詐騙。工作表現尚可，別在小事浪費時間，記得先忙重要的事唷！







天秤座：善待自己，拒絕他人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平平，工作發展穩定，只要盡力完成手上的任務就不會有大問題。但是在跟人互動方面，你就需要多思考，當遇到他人請你幫忙的時候，別急著答應，先評估自身的狀況，以免因此耽誤重要的事情。







天蠍座：懂得說話，招來貴人

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢都跟說話有關，職場上遇到主管問你想法，別自以為他想聽真話，看人說話，才能讓你遠離小人、招來貴人。感情方面還要多努力，不擅長甜言蜜語的你，也要用實際行動照顧伴侶。財運中上，經營兼職增加收入。







射手座：預防生病，適當休息

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週健康亮紅燈，因為作息不正常，飲食方面也比較隨意，這段時間很容易會有腸胃性的問題，外食族需要多注意食物的衛生，跟用餐環境的整潔。不舒服的時候，就不要再逞強工作，趕緊休息才能恢復正常。







摩羯座：公私分明，避免牽連

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢很容易受到牽連，尤其是工作方面，跟他人合作的時候，需要仔細核對相關資料，無論是合約跟金錢都不能大意，預防有所疏漏，對自己造成不好的影響。工作上的業務，請你公事公辦，同情心氾濫，反而惹禍上身。







水瓶座：意外之財，把握機會

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★☆☆

本週財運亨通，除了工作上的正財，還有意外之財的降臨，跟不同領域的人交流增加賺錢的管道。工作方面需要多注意，爭取機會的同時，也要顧慮身邊人的感受，別不小心得罪他人。感情上，練習好好說話避免產生誤會。







雙魚座：轉換跑道，工作升遷

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢旺，加上外緣不錯，很適合轉換跑道，想要換工作的朋友，可以利用這段時間多打聽，有機會找到喜歡的職缺。感情發展還算順利，跟伴侶相處需要互相包容彼此的缺點，就能減少許多摩擦。



生活難免會遇到不開心，別太糾結，做喜歡的事情，讓自己可以轉換好心情。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。