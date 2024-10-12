中壢人先搶拍！微涼秋風吹起，就代表桃園秋季賞、拍美照的日子又到了，今年特意在中壢規劃全新「2024花現中壢農遊趣」，超大面積的向日葵、波斯菊花海秘境，搭配笑笑羊、蜜蜂小小兵等創意裝置藝術，於雙十節正式開幕，週末更有熱鬧市集和農遊體驗，無論是中壢網美拍美照、還是親子出遊帶小孩放電，都能在此處玩得盡興。







2024花現中壢農遊趣花田中，波斯菊與向日葵交織出一片繽紛的花海，吸引許多遊客前來拍照打卡。除了迷人的花田，現場還有各式各樣的裝置藝術，包括可愛的蜜蜂小小兵、笑笑羊和大型草莓稻草裝置。國慶風車花田更是活動的亮點之一，讓人流連忘返。不論是與親朋好友共遊，或是親子同遊，這片美麗的花田都是一個不容錯過的秘境拍照點。







本次活動也特別設置了多元化的市集和農業體驗區域，每個週末都有不同的手作活動，讓參與者體驗食農教育的樂趣。像是多肉植物、草莓和五色米等農事活動，讓遊客更加了解在地農業文化，並且可以報名參加手作體驗課程。此外，還有街頭藝人表演和舞蹈活動，為活動增添更多的樂趣與驚喜，快來享受這場別開生面的農遊小旅行。



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2024花現中壢農遊趣

活動日期：10/10-10/20 週末

活動時間：9:00-17:00

主會場活動地點：桃園市中壢區山東路1010號（山東社區發展協會對面）桃園8-9號池



2024花現中壢農遊趣 市集日

日期：10/10~10/20 周末

時間：9:00-17:00



2024花現中壢農遊趣 食農教育手作體驗

活動日期：10/10-10/20 每個周末

活動時間：9:00-17:00

活動報名：早鳥報名100元，每場次限20人額滿為止。(其餘現場報名按原價250元收費，亦額滿為止)