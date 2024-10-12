開幕日期不說，開幕優惠先預告！八曜和茶宣佈「進軍台北」之後，推出預告在新北市永和、三重開設2間門市，並且在官網預告開幕優惠「柚香覺醒307買一送一」、更將同步推出新品「YO307清爽柚香片」以及「極韻白奶茶」。就官網預告來看，兩間門市將會同步開幕，只是哪一天開幕、地址在哪裡，八曜和茶還是完全保密。



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自從八曜和茶推出預告「台北我們來了！」之後，釋出消息即將在新北市永和、三重開設2間門市，雖說不在台北市內，但也讓粉絲們敲碗期待。在地網友已經找出八曜和茶永和店在樂華夜市旁、八曜和茶三重店在捷運「台北橋站」旁，緊鄰三和夜市，可以看出八曜和茶鎖定人潮聚集的夜市商圈。兩間分店目前仍在施工階段，要等開幕、粉絲們要再等等。





還沒等到開幕時間，八曜和茶在官網搶先預告新北2間門市開幕優惠，開幕第一天、第二推出限量版「HCY提袋」，只要買指定飲品消費滿額、還要在官方社群Tag朋友就免費送你。開幕第三天更推出超人氣「柚香覺醒307買一送一」經典招牌一定要喝過。







此外，八曜和茶永和店、八曜和茶三重店開幕時，也將同步推出新品「YO307清爽柚香片」，並且於全台門市同步開賣、同步推出「YO307清爽柚香片 和風Bag」周邊小物加購。至於八曜和茶台北店會開在哪、什麼時候開，粉絲們也在等官方消息，根據新北兩間門市都緊鄰「夜市」來看，粉絲們推測台北市的「通化夜市」以及人潮聚集的「中山、西門」也將會是可能地點。





八曜和茶 三重店

網友推測預計門市地址：新北市三重區重新路一段106號

開幕日期：待官方公佈。



八曜和茶 永和店

網友推測預計門市地址：新北市永和區永和路一段212號

開幕日期：待官方公佈。



八曜和茶三重店、永和店開幕優惠

開幕日期：待官方公佈。

開幕第1日、第2日：HCY提袋大放送

活動辦法：完成八曜和茶官方社群平台留言任務，並購買指定飲品滿100元，即可獲得提袋一個，滿200元贈2個，依此類推。

指定飲品：京彩舞技奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504、極韻白奶茶(即將上市)



開幕第3日：買一送一

活動內容：柚香覺醒307買一送一，僅限門市現場購買。



八曜和茶新品活動：YO307清爽柚香片

活動方式：至全台八曜門市買任一飲品，即可以149元加購「YO307清爽柚香片 和風Bag」一款。