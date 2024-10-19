玥老師在 Walker 占星提醒你不走冤枉路，牡羊座保持距離別太雞婆，雙子座小人出招靈機應變，天秤座恍神失誤趕緊求救。



牡羊座：委婉說話，不管閒事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

個性直接的你，總是有話直說，但是本週外緣運勢不佳，在職場上別管閒事，原本好心的提醒，卻讓人誤解你不懷好意。這段時間，先婉拒不必要的應酬，以免惹上麻煩。有時間多充實自我，好好享受獨處的寧靜。







金牛座：財運轉強，努力工作

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週，在工作方面會有表現的機會，只要努力完成工作，自然能有好的成果，增加業績的同時，更能帶動你的財運。感情的部分還有進步空間，需要多觀察伴侶的感受，同理對方，讓彼此減少誤解。







雙子座：小人出招，靈機應變

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢有小人來搗亂，不論是工作還是感情都很難順利發展，聽到傳言或是小道消息，先多方求證，等理性思考後，才能讓你不被有心人利用。金錢的部分也需要多注意，投資前評估風險，避免發生虧損。







巨蟹座：工作挑戰，貴人相助

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢如魚得水，工作方面多爭取表現的機會，如果遇到挑戰也不用擔心，拿出積極正向的態度，就能吸引貴人出手，幫你一起度過難關。感情上有好的發展，安排時間約伴侶出遊散心，一起釋放壓力。







獅子座：表達心意，增進感情

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢中上，只要收起火爆脾氣，工作跟感情都有不錯的進展，在職場上，多主動關心他人，跟同事就能相處融洽、互相幫忙。感情方面，用實際行動感動伴侶，讓彼此感情再升溫。財運普通，想賺錢先學習多看、多聽、別冒險。







處女座：柔性溝通，達成共識

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週你需要有良好的溝通能力，工作上用柔性的方式跟他人互動，可以幫助彼此達成共識。感情方面，別因為太在乎，就說出難聽的話，好好說話才能讓伴侶感受你的真心。財運不錯，投資前多請教專業人士，有助於提高獲利。







天秤座：恍神失誤，按部就班

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週工作運勢不佳，千萬別讓自己睡眠不足，很容易因為精神狀態不好，發生失誤，工作上遇到問題先別緊張，尋求幫助、按部就班處理，才能即時解決。感情緣分佳，有時間多跟朋友聚會，會認識到不錯的對象。







天蠍座：打破曖昧，發展戀情

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週很適合改變，尤其是在感情方面，如果有曖昧的對象，可以試著突破現狀，邁向新的關係。想要轉換跑道的朋友，勇敢挑戰新的領域，這段時間會有不錯的收穫。財運佳，研究新的投資商品，有機會讓你賺進一筆收入。







射手座：衝刺事業，累積資源

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢亮眼，喜歡玩樂的你，這陣子需要努力衝刺，在職場上會有過人的成績，多跟有能力的前輩交流，無形中增加自己的人脈資源。感情緣分不足，別浪費時間在不對人的身上。財運中上，適合穩定的投資方式。







摩羯座：經營副業，增加收入

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週偏財運旺，正職工作表現平平，想要有一番作為卻很難得到主管的支持，倒不如嘗試經營副業或兼職，開拓其他財源，替自己增加額外的收入。感情方面大致順心，跟伴侶分享工作的心酸，一起為互相加油打氣。







水瓶座：感情紛爭，避免衝突

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週感情上會有許多摩擦，跟伴侶會因為生活小事發生口角，面對彼此不同的習慣，不用花時間去爭論，找出雙方都能接受的方式，才是解決之道。工作方面要多加油，別讓個人私事影響工作，調整心情才有穩定的表現。







雙魚座：職場桃花，異性示好

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週桃花盛開，身邊會有主動示好的異性，就連職場也是你發電廠，工作中與人接洽或合作都能有好的進展。但是財運略有不足，很容易因為太相信旁人而上當受騙，想守住荷包就要避免跟人有金錢借貸的關係。





感情經常是我們的煩惱，珍惜擁有的一切，多看伴侶優點，自然能減少爭執。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。