飲料控的新歡「大茗本位製茶堂」各地飲料控都在敲碗，希望自己家樓下就能開喝。讓「大茗」迅速竄紅、被飲料控記住的關鍵，就是獨家「酪梨奶蓋」系列，已經成為必點必喝的飲料。這次不只酪梨奶蓋，窩客島幫你整理「大茗推薦必喝清單TOP5」，網路討論度超高、網友一生推的大茗飲料，帶你開喝。





▲圖片來源：「大茗本位製茶堂」官方粉絲團，下同。



大茗推薦必喝：檸檬桂花青

飲料控網有推薦的清爽系飲品「檸檬桂花青」，以翠玉冬茶為基底，經過桂花薰香、慢火烘焙，把茶中的花香更加凸顯，打造花香、茶香多層次的桂花青茶。而「檸檬桂花青」則是在其中再加入酸甜檸檬調味，喜歡清爽、酸甜風味的飲料控都推這杯。





大茗推薦必喝：烤糖蕎麥凍奶青

被飲料控推薦「最頂配料」，就是大茗的蕎麥凍。其中特別使用台灣在地蕎麥，製作成Q彈口感的蕎麥凍，增添口感與穀物香味。飲品基底搭配經典的玉露奶青，不過份甜膩，是清爽、香氣豐富的奶類飲品推薦。飲料控要注意的是，烤糖蕎麥凍奶青不能換成鮮奶，如果想喝鮮奶茶的粉絲可以點「拿鐵系列+蕎麥凍」，同樣享受到療癒凍飲口感。





大茗推薦必喝：蘋果玉露青

粉絲們都要拍照、打卡的飲品就是這杯「蘋果玉露青」，飲品單純但就是讓粉絲們一喝再喝，大茗使用新鮮蘋果鮮榨、加招牌玉露青茶，一杯感受到滿滿的蘋果風味，是飲料控最推的大茗果茶飲品。此外大茗特別為這款飲品設計「變色杯」，杯身只要照到陽光，樹枝上就會浮現蘋果圖案，增添視覺效果，但偶爾會遇到門市杯子缺貨，飲料控也要先跟店家確認供應情形。





大茗推薦必喝：老奶奶的鳳梨田

大茗任們飲品有多款都是以招牌「玉露青茶」作為基底，這杯「老奶奶的鳳梨田」復刻古早味鳳梨茶，使用新鮮鳳梨、經過慢火熬煮成鳳梨果醬，與玉露青茶互相搭配，打造酸甜不膩的療癒風味，也是許多飲料控消暑解膩的首選。



大茗推薦必喝：酪梨奶蓋紅玉/烏龍

大茗首創的「酪梨奶蓋」系列，就是飲料控第一個想到、第一個會喝的大茗招牌飲品，使用新鮮酪梨，打成米白色、帶著微微黃綠色的酪梨奶蓋。單吃酪梨奶蓋可以品嚐到明顯的酪梨香氣，搭配茶底則不會互相搶走風采，奶味與茶味融合適當，推薦搭配經典紅玉基底，或是茶味更重的烏龍基底。



由於大茗飲品都以清新茶底、水果的香氣與甜味為主，在這5款人氣飲品中，無論是奶蓋、果茶，粉絲們都推薦甜度選擇最低的「一分糖」搭配冰塊微冰、去冰，是最推薦的甜度冰塊組合。









大茗推薦必喝TOP5

1、檸檬桂花青

2、烤糖蕎麥凍奶青

3、蘋果玉露青

4、老奶奶的鳳梨田

5、酪梨奶蓋紅玉/烏龍

