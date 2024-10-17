全民經典甜點《統一布丁》再創新驚喜！攜手風靡全台學生的超人氣派對手遊《蛋仔派對》，推出超萌合作活動！即日起至2024/11/12，凡購買統一小布丁三入組，就有機會免費獲得《蛋仔派對》限量虛寶貼紙（數量有限，送完為止）！布丁迷和蛋仔迷們，可千萬別錯過這次跨界合作的限時優惠，讓你在享受Q彈美味的同時，也能在遊戲中輕鬆獲得豐富虛寶！



購買統一布丁，開啟你的蛋仔派對

活動期間內，購買統一小布丁三入組，就有機會獲得下列專屬虛寶，讓你的蛋仔造型變得更加炫酷耀眼喔！

【虛寶獎勵清單】

● 典藏時裝自選寶箱

● 稀有時裝自選寶箱

● 典藏時裝體驗卡（7天）

● 稀有時裝體驗卡（7天）

● 閃耀幣x5

● 典藏時裝體驗卡（3天）

● 稀有時裝體驗卡（3天）

● 隨機虛寶禮包A（內含房間卡x5或大捧玫瑰x1或小束玫瑰x2或0潮蛋徽章+1000瓶蓋）

● 隨機虛寶禮包B（內含煙火寶箱x5或小束玫瑰x1或一朵玫瑰x2或50潮蛋徽章）

雙倍療癒！雙倍快樂

統一布丁Q彈滑順的口感與獨特的焦糖香氣，早已成為許多人心中的經典國民甜點，不論是下午與好友一起的點心時光、或是放學後解饞的好夥伴，還是加到飲料裡增添口感風味，甚至將布丁冷凍變冰棒，每一種吃法都能帶來超療癒的開心享受，再加上《蛋仔派對》這群超萌夥伴，更讓人更無法抗拒！



不僅能享受統一布丁的Q彈滑順，還能在《蛋仔派對》中獲得免費虛寶獎勵，撕開每張虛寶貼紙，背後都藏著一組驚喜序號，有機會能免費解鎖稀有時裝、道具，甚至是稀有的閃耀幣，快揪上你的好友，一同到各大超商、超市或大賣場搶購，為你的蛋仔換上百變造型，成為派對中最閃耀的焦點！



化身萌萌蛋仔，遨遊蛋仔島

2023年上線以來，《蛋仔派對》迅速成為家喻戶曉的超人氣手機遊戲，遊戲中融合了跑酷、捉迷藏、狼人殺等多種競技元素，讓不同年齡層的大小朋友，都能在這片充滿歡樂的蛋仔圓宇宙中找到自己專屬的樂趣。在《蛋仔派對》中，玩家將化身為萌趣十足的蛋仔，挑戰各種奇幻關卡，無論是滾動加速、突破障礙，還是收集道具，賽道上隨處可見驚喜與挑戰，玩家還能與好友連線，共同體驗團隊合作的無限樂趣。此外，你還可以親自設計專屬關卡，邀請朋友來挑戰你的創意，透過豐富的道具系統，將你的創意化為現實，讓每一場派對都獨一無二！

全新賽季「圓月哥德派對」神秘登場

《蛋仔派對》全新賽季「圓月哥德派對季」盛大開啟！快來探索哥德島上的六大神祕傳說，從被塵封的石像魯昂、美麗的山羊薇薇安、害怕陽光的伯爵索爾、擁有9條命的幽靈貓妮莎，以及在月圓之下就會變身的狼人柯爾特以及被宣告命運的暗夜皇女德茜拉，每個傳說都等待你親自揭曉。





每週完成階段任務，除了可以領取代幣兌換「小蝙蝠多莉安」、「惡魔眼鏡」、「懸賞令」等獎勵外，跟隨派對季故事書揭開暗夜皇女的預言之謎，還能免費領取「哥特幣」、「蝙蝠睡覺」等獎勵，快邀好友一同加入這場全新賽季的神祕奇幻冒險，在哥德島上探索神祕的傳說，解鎖專屬獨特獎勵！

遊戲下載連結：https://eggypartyhmt.onelink.me/41Md/frenuoab

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