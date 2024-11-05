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日賣破千杯！香港必喝百年涼茶「春回堂藥行」，香港人的補給站。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：224
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

香港人手一杯的涼茶就在中環！1916年開業的「春回堂藥行」已有百年歷史、現今由第三代林老闆掌櫃。最初以木製攤車形式在街上兜售凉茶，後來同時販售凉茶和中藥材，至今仍是香港人習慣來把脈抓藥之處，而涼茶依然每日能賣上千杯。



「春回堂藥行」位於香港中環斜坡上、閣麟街與士丹利街交叉口，店鋪一邊賣涼茶，一邊為人把脈看診、抓藥，形成獨特的港式人文風景；據聞，「春回堂藥行」的藥材是全香港最豐富齊全，不少彌足珍貴的中藥材都能買得到，且香港富豪對於這間老字號中藥行特別信任，是他們購買藥材、看中醫的首選。



「春回堂藥行」另一側的攤子主要販售廿四味、甜花茶以及花旗蔘茶三款涼茶，許多香港人直接站在原地飲盡，儼然是在地人日常的補給站，至今涼茶每日仍可賣破上千杯。此外，「春回堂藥行」也有販售龜苓膏。如果在中環逛累了，不妨來陪伴香港人走過一世紀中藥鋪喝杯涼茶配龜苓膏、降火消暑再出發。

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春回堂藥行推薦

涼茶、龜苓膏

春回堂藥行店家資訊

營業時間：9:00~19:30( 週日公休)
地址：香港中環閣麟街8號

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春回堂藥行 香港美食 中環美食
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