玥老師在 Walker 占星讓你發揮好運，獅子座工作表現掌握優勢，水瓶座拓展人際結交朋友，牡羊座財神眷顧意外之財。





牡羊座：財星高照，意外之財

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週財運相當不錯，出門在外會有意外之財的降臨，有機會不妨試試手氣，研究短期投資也能讓你賺進一筆收入。工作運勢中上，跟同事溝通時，記得先顧慮對方的感受，經營好的互動，能幫助彼此在工作上有更好的成績。







金牛座：小心說話，明哲保身

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢略有不足，在工作忙碌的情況下，需要特別留意自己說話的方式，不滿跟抱怨別隨便說出口，很容易被他人誤傳，反而傷害到你的名聲。感情緣分一般，找時間安排一場浪漫的約會，讓彼此的感情重新找回甜蜜。







雙子座：打拼工作，贏得機會

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢轉強，用心執行自己負責的項目，除了受到主管肯定，還能帶動財運。想創業的朋友，多跟不同領域的人接觸，交流之中可以發現新的商機。感情方面，想脫單不能操之過急，需要耐心等待適合緣分。







巨蟹座：破財消災，謹慎處理

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不佳，小心會有破財的問題，工作上跟金錢相關的事情，都需要多次檢查，預防產生財務糾紛，私下也儘量不要借錢給他人，很容易有去無回。感情緣分中上，需要幫忙請跟伴侶救助，別一個人煩惱生悶氣。







獅子座：工作發展，展現專業

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週需要多花心力在工作上，充實自我的專業，在適合的時機表現，就會有亮眼的成績。感情緣分勉強及格，如果用自以為是的態度對待伴侶，很容易產生誤解，遇到問題互相幫忙，才能長久相處，達到共好。







處女座：感情受傷，理智觀察

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本周感情運勢欠佳，跟異性互動別太熱心，很容易演變成一個人單方面的付出，多觀察對方的想法，以免受傷。工作發展差強人意，不用太在意他人說什麼，盡力而為就好。財運一般，記得多評估風險。







天秤座：外緣運佳，招來桃花

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週外緣運勢旺，你就像是行走的發電機，隨時隨地都會吸引異性的注意，單身的朋友別宅在家，多跟朋友聚會，增加曝光的機會。工作方面，會遇到一些小意外，耐心溝通才不會造成更大的損失。







天蠍座：控制脾氣，小人退散

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週會遇到讓你抓狂的事情，工作上需要繃緊神經，再信任的夥伴都可能耽誤你的進度，凡事親力親為最安心。這段時間不管是職場還是情場都別衝動，練習控制脾氣才能讓小人退散。財運一般，保守投資就好。







射手座：感情用事，影響工作

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢上下起伏，身邊充滿許多變數，碰上意外的時候，請冷靜下來，別讓情緒左右你的決定，小心感情用事會影響你的工作表現。感情方面尚未穩定，多跟伴侶談心，理解對方的想法後，一起討論有助於你們達成共識。







摩羯座：煩惱不斷，放空喘息

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不足，各方面都會有力不從心的感覺，工作上想要突破，還需要多經營人脈資源，在不同人之間周璇，也讓你增加許多煩惱，再忙也要找時間讓自己放空休息，釋放壓力後，會有更好的發展。







水瓶座：釋出善意，拓展人脈

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週很適合拓展人際，對人主動釋出善意，都能得到好的回應。從事業務的朋友可以多拜訪新客戶，累積人脈資源。財運不錯，與朋友合作有機會創造新的財源。感情方面還要加強，記得保留時間給伴侶，以免對方有所怨言。







雙魚座：低點行事，學習理財

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週工作運勢平平，在競爭激烈的職場中，想要賺錢，先別急著表現自己，裝傻才能保平安，工作之餘，多學習理財投資反而可以有所收穫。感情緣分不佳，別把心力花在爭吵上，用暫時的退讓換取耳根清淨。



生活忙碌也要照顧好自己，擁有好的心情，才有正能量吸引更多美好的事物。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。