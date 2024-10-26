高雄人不求代購就能買到！人氣IP「史努比」與星宇航空攜手推出期間限定快閃店，即日起至2025年1月31日在高雄駁二「大港倉8庫」展開一場夢幻之旅。快閃店內設置了超過200公分的「查理布朗機長」及「星宇飛行員史努比」大型充氣公仔迎接到訪遊客。此外，大港花園也擺放了多位花生漫畫角色雕像，成為打卡聖地，讓粉絲隨時捕捉與卡通明星同框的瞬間。除了各式聯名新品外，現場還有多款限量精品等待粉絲探索。







此次快閃店的最大亮點莫過於「史努比x星宇航空」聯名商品，吸引收藏迷一探究竟。焦點商品包括史努比機長造型公仔和花生漫畫主題盲盒飛機，每件商品都巧妙融合了航空元素與史努比的可愛魅力，讓人愛不釋手。此外，還有推出飛機造型玩偶及夾克款玩偶，這些小巧精緻的商品不僅可當裝飾，更是送禮首選。夾克款玩偶可拆卸穿脫，無論作為收藏或是禮品，都十分適合。







快閃店內也推出了多款聯名T恤，設計風格結合星宇航空與史努比的經典元素，呈現出時尚與俏皮並存的魅力。凡單筆購買兩件聯名T恤，即可獲贈限量手提袋一個，數量有限，送完為止。此外，「史努比美好生活購物手推車」也是本次活動的焦點之一。這款推車採用折疊設計，不僅實用更充滿可愛魅力，購物或旅行都非常便利。參與一番賞活動，還有機會免費把這款推車帶回家。



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高雄史努比Ｘ星宇航空期間限定快閃店

快閃日期：即日起～2025年1月31日

展覽地點：高雄大港倉8庫

營業時間：週日-週四10：00-21：00；週五-週六10：00-22：00