話題不斷的台北大巨蛋，又有新餐廳要開了！被評為新加波最強流沙包「樂天小香港」，將於10/29試營運，帶來全天供應手工點心、廣東粥麵及小吃，更針對台北大巨蛋商圈特色推出限定「球來必中」棒球、籃球和足球造型的流沙包，讓人手機先食。同時，也推出一人份港點蒸籠「一籠大滿足」，並在11/6正式開幕祭出買一送一優惠，就算是一個人到訪，也能輕鬆吃遍經典港點，不用再點好幾份、又怕吃不完。







餐廳裝潢以懷舊功夫電影牆及俚語樹點綴空間，營造出懷舊與現代感交融的氛圍。餐廳主打的「一籠大滿足」包含六款人氣點心，如松露菌菇水晶餃、筍尖鮮蝦餃、潮州粉粿及韭菜鳳眼餃等，每一款皆為手工製作招牌點心，只要點這一籠通通都能品嚐到。11/6~11/8「一籠大滿足」買一送一，但每日僅限量50份動作要快。







而針對大巨蛋特製的「球來必中」流沙包，以籃球、足球和棒球為造型，口味分別對應南瓜、黑巧克力及鹹蛋黃內餡。其中，流沙包曾被譽為新加坡最美味的點心，如今更添加了外型創意，勢必將掀起打卡話題，每日限量供應，吸引不少人搶購。





樂天小香港 台北大巨蛋店 店家資訊

除了點心之外，「樂天小香港」的粥品與腸粉也相當吸引人。餐廳特別使用花蓮富里米熬煮生滾粥，搭配各式雙拼或三拼的經典口味。其中「荔灣艇仔粥」將魷魚、炸豬皮、油條等食材與粥品結合，是台灣少見的港式漁家料理。店內師傅手工製作的腸粉更是人氣之冠，招牌的粉紅腸粉以甜菜根染色，捲入酥炸米網和叉燒丁，外滑、內酥的豐富口感，一旁還有芝麻醬和腸粉醬搭配。餐後甜品與飲品選擇豐富，各具特色。推薦「黑金焗蛋撻」與「脆皮叉燒包」，口感鮮明，適合作為飯後點心。「至尊奶茶」則以濃郁茶香與奶香完美結合，成為餐廳招牌飲品之一。而「鹹檸檬七喜」與「楊枝甘露」也讓人一試成主顧，清爽口感充滿港式風情。推薦閱讀：

試營運：2024/10/29

正式開幕：2024/11/6

營業時間：11:00-22:00

營業時段：試營運期間11:00-15:00、17:00-22:00

正式開幕後11:00～2200（無休）

電話：02-27615068 (用餐採現場候位)

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號遠東 Garden City B2花園綠廊（國父紀念館站5號出口捷運連通道)



樂天小香港 巨蛋店 開幕優惠

開幕優惠：11/6~11/8「一籠大滿足」買一送一，限量50份。

限定商品：「球來必中」流沙包每日限量供應，售完為止。