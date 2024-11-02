玥老師在 Walker 占星跟大家分享轉運的方法，牡羊座冷靜處理不亂遷怒，雙子座保持警戒守住荷包，金牛座注意健康適時休息。





牡羊座：火爆脾氣，遷怒他人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢的好壞跟你的脾氣息息相關，職場上遇到不如意的事情，千萬別輕易發火，小心造成無法收拾的局面，保持冷靜才能看清問題。感情方面，需要提醒自己，以免讓壞情緒遷怒到伴侶身上，留一些空間讓自己沉澱一下。







金牛座：照顧身體，健康第一

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，免疫力的下降，身體容易受到細菌病毒的感染。在工作的部分，很難發揮正常水準，暫時放下堅持，偶爾讓自己放鬆一下，等待身體復原才有更多的能量衝刺。感情緣分不錯，告訴伴侶你的情況可以得到滿滿的支持。







雙子座：凡事謹慎，守住荷包

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，凡事都多小心。在職場上，與人交接時都需要仔細核對，以免變成背黑鍋的對象，在交友方面，別隨意答應他人的請求，量力而為就好。財運尚可，但是這段期間的財務盡量不要經手他人，自己處理最安全。







巨蟹座：愛情放閃，出現豔遇

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，母愛爆棚的你，因為有愛神的加持，在感情上會有新的發展，出門在外還有豔遇的機會，單身的朋友別顧慮太多，勇敢追愛。工作上的表現不如預期，先不用太緊張，懂得求救就會有好心人幫忙支援。







獅子座：與人交流，開拓財源

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★☆☆☆

本週有財神庇佑，讓你財運亨通，這段時間可以嘗試去挖掘不同的賺錢機會，多跟他人交流，促進合作。感情方面，還要多加油，平常記得主動關心伴侶，讓對方感受到你的用心。工作方面，也不能鬆懈，一切的努力會有所回報。







處女座：順勢而為，享受生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢平平，跟著局勢走，自然不會有什麼大問題。工作上，多觀察團體動向，千萬不要當出頭的人唷！感情方面，先照顧自己的心情，別再委曲求全，才能讓對方珍惜。財運尚可，只要不貪心，還能小賺一點。







天秤座：提早預防，化解意外

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢略有波折，計劃好的事情很容易被突發狀況打亂，工作上的事情請提前預留備案，可以降低意外發生的影響。感情緣分欠佳，容易有口角爭執，轉移話題讓你省下力氣。財運不錯，別相信小道消息，自己研究報酬會更好。







天蠍座：安頓心情，遠離是非

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週內心會有一些不平靜，需要練習專注在自己身上，面對閒言閒語別太在意。工作方面也不要太雞婆，凡事按照公司規定辦理，以免被人找麻煩。感情緣分不錯，如果有異性示好，試著讓彼此多認識。







射手座：外緣增強，有利發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在外緣上有新的進展，連帶著感情也是有所收穫，單身的朋友趕緊主動出擊，多參加朋友聚會，透過轉介紹認識異性。財運中上，有時間可以經營第二專長帶動收入。工作方面，容易有疏失，記得多跟同事請教唷！







摩羯座：感情衝突，同理對方

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週要注意感情方面的狀況，習慣站在自己的角度看待事情，引起伴侶的不滿，進而發生衝突。同理對方的感受，可以緩和彼此的情緒。工作發展還算達標，多跟主管交流讓你不會瞎忙，財運一般，投資還需要多觀察。







水瓶座：跳躍思考，耐心溝通

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

思考跳躍的你，常常讓身邊的人跟不上你的節奏，這陣子無形中會增加許多摩擦跟誤會，試著換個方式，有助於溝通順利。工作表現一般，別讓煩人的瑣事耽誤進度，小事就不用太在意了。財運不佳，不做發財夢！







雙魚座：表現突出，加薪升遷

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週工作運勢相當不錯，有機會遇到欣賞你的伯樂，這時候努力表現自己，除了可以增加收入，還有升遷的可能。財運尚可，投資前先評估風險。感情緣分佳，找時間跟伴侶一起出遊散心，放鬆心情更能增進感情。





人生已經不容易，遇到無法改變的事，別太糾結，放過他人也是放過自己唷！

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。