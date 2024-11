人氣北海道生乳甜甜圈「MILK DO dore iku?」開設關西地區新據點,10月24日在神戶市東灘區住吉町盛大開幕。每一口都像在吃雲朵般的夢幻甜點「MILK DO dore iku?」是北海道首間主打生乳甜甜圈的人氣甜點店,自2023年在札幌開幕以來,因獨特的口感與精緻可愛的外型在社群媒體上掀起轟動,天天有排隊人潮。





這款令人驚豔的生乳甜甜圈,採用北海道十勝產的優質麵粉,搭配新鮮雞蛋與濃郁奶油製成的柔軟麵糰,一入口就能感受到綿密細緻的觸感。特別的是,店家選用北海道美深町牧場嚴選的無添加低溫殺菌鮮乳,以及根釧地區濃醇生乳製成的香濃奶油,完美呈現北海道頂級乳製品的純粹美味。高溫速炸的特殊工法,讓甜甜圈外酥內軟,咬下的瞬間如同入口即化的生鮮奶油,帶給饕客前所未有的味覺享受。







店內常態菜單提供自製卡士達、巧克力、糖粉等約十種經典口味,另有季節限定款持續推出。神戶住吉店當然也推出限定新品「柑橘果醬甜甜圈」,以北海道頂級生乳打製的香濃奶油為基底,搭配清爽不膩的柑橘果醬,更灑上滿滿的新鮮柑橘果粒,每一口都能品嚐到清甜果香與奶香的完美融合,絕對是甜點控不容錯過的必吃美食!





「MILK DO dore iku?」不僅致力於提供美味甜點,更以支持北海道在地產業發展為己任。從原料生產、加工到銷售,都與北海道在地企業建立合作關係,打造完整的產業鏈,不僅確保原料新鮮度,更能提供最優質的價格。透明的生產流程,讓從小朋友到年長者都能安心享用這款令人著迷的生乳甜甜圈。





MILK DO dore iku? 住吉店

想要一次品嚐到北海道牧場直送鮮乳製成的甜甜圈,又想體驗只有神戶住吉店才喝得到的限定口味嗎?快和親朋好友一起前往朝聖吧!

地址:兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目1-7 VALORE SUMIYOSHI

營業時間:11:00~19:00

公休日:無

官方IG