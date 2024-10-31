真的會讓泡芙控尖叫的必吃「OREO餅乾奶霜泡芙」強勢回歸了！超人氣排隊泡芙beard papa’s睽違兩年，強勢回歸「OREO餅乾奶霜泡芙」，同時再加碼推出「焙茶歐蕾泡芙」，要讓泡芙控在11月可以吃到最美味、最讓人難忘了泡芙。此外，11/11再加碼購買兩顆餅乾奶霜泡芙加贈OREO夾心餅乾3入包。





人氣泡芙品牌beard papa’s強勢回歸的OREO餅乾奶霜泡芙，是許多泡芙控最難忘的泡芙口味，當外層酥脆的泡芙皮與絲滑的OREO卡士達奶霜內餡完美融合時，每一口都能品嚐到濃郁的巧克力與香草味。為了讓泡芙控多一個理由衝一波，11/11再加碼推出購買兩顆餅乾奶霜泡芙加贈OREO夾心餅乾3入包的限量活動。





而除了OREO餅乾奶霜泡芙外，beard papa's在11月還推出了「焙茶歐蕾泡芙」，焙茶經過高溫烘焙後釋放出特有的炭焙香氣，與經典的卡士達內餡完美結合，溫潤的口感使每一口都能帶來暖意。對於喜愛奶茶與泡芙，焙茶歐蕾泡芙真的是必吃口味。





同時，beard papa's還推出了11月限定的「白巧夾心餅耶克」泡芙派皮，以豐富的口感層次滿足粉絲的味蕾需求。特製的白巧克力醬包覆泡芙外層，撒上餅乾碎片並搭配mini OREO巧克力餅乾，層次感豐富的派皮搭配經典或限定餅乾奶霜內餡，讓每一口都充滿驚喜。









beard papa’sOREO餅乾奶霜泡芙回歸優惠

一日限定：11月11日

活動內容：當天購買兩顆OREO餅乾奶霜口味泡芙，即贈「奧利奧夾心餅乾3入隨手包」一包。贈品數量有限，每人單次消費限贈一包，不累贈。