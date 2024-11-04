王品集團旗下人氣燒肉品牌「Oh my! 原燒」單人套餐強勢回歸！以消費者為中心，「Oh my! 原燒」此次推出的單人套餐定價僅698元，不僅適合獨自享受燒肉美味，也為忙碌的上班族提供了價格親民、菜色豐富的選擇。同時，Oh my! 原燒加碼推出身分證號碼「6、9、8」草蝦海派送優惠活動。





Oh my! 原燒慶祝品牌成立20週年，延續「人人都能輕鬆享受好燒肉」的品牌精神，以親民價格、優質餐點和細膩服務打造顧客至上的用餐體驗。此次改版帶來重磅的單人和雙人套餐選項，無論是獨享奢華美食，或與親友分享，都能輕鬆享受到高級燒肉的極致美味，展現了品牌對於餐飲品質的堅持與創新。



其中，這一次推出的單人套餐定價僅698元，不僅適合獨自享受燒肉美味，也為忙碌的上班族提供了價格親民、菜色豐富的選擇。套餐包括至少11道精緻菜品，其中的「極品牛」套餐選用來自安格斯肩小排，擁有濃郁香氣與豐厚肉汁，讓顧客體驗頂級牛肉的細膩口感；「經典豚」套餐則搭配伊比利豬肉，油脂分布均勻、肉質細膩，配上多樣配菜與特製醬料，無論牛派或豬派，都能在「Oh my! 原燒」找到滿足味蕾的專屬套餐。





此外，針對聚餐需求，雙人套餐同樣有重磅升級，帶來滿足肉食愛好者的豪華選擇。雙人套餐系列中，牛肉愛好者可以選擇「肋眼牛套餐」，價格為2,098元，以680克的豐富肉量為賣點，讓顧客一次品嚐肋眼上蓋與肋眼心，入口即化的口感與濃郁的油花，完美詮釋高級牛排的極致風味，適合與家人、朋友一同分享。



此外，「戰斧豬套餐」則以1,598元的價格提供豬肉愛好者的首選，搭配視覺衝擊力十足的大塊戰斧豬排，外皮烤至酥脆、肉質多汁飽滿，再搭配獨家特調醬料，讓每一口都充滿豐富肉香。為提升用餐層次，雙人套餐還特別加入草蝦、干貝和魷魚，讓顧客能同時享受鮮甜海味和肉類的豐富口感，這場集結頂級肉品與新鮮海鮮的盛宴，無疑成為親朋好友共聚時的理想選擇。







最後，「Oh my! 原燒」加碼推出特別活動「6、9、8草蝦海派送」，從11月1日至12月13日期間，只要在店內點購兩份單人套餐或一份雙人套餐，並憑身分證號碼中含有數字「6」、「9」或「8」的顧客，即可獲得免費草蝦驚喜。若號碼中包含一碼，可得6隻草蝦；包含兩碼則可得12隻；若三碼全中更可獲得18隻草蝦。







Oh my! 原燒 單人套餐全面回歸

時間：11月1日開始

價格：698元起

內容：包含至少11道餐品，分為兩款主打套餐：

「極品牛」套餐：選用安格斯肩小排，肉質豐厚、香氣濃郁。

「經典豚」套餐：選用伊比利豬，油脂分布均勻，口感柔嫩。



Oh my! 原燒 雙人套餐升級推出

時間：11月1日開始

肋眼牛套餐

價格：2,098元

內容：總肉量680克，包含200克肋眼牛排（肋眼上蓋與肋眼心），口感層次豐富，油花分布均勻。



戰斧豬套餐

價格：1,598元

內容：包含視覺衝擊的大塊戰斧豬排，外皮香脆、肉質多汁，搭配獨家醬料。



Oh my! 原燒 6、9、8草蝦海派送活動

活動期間：11月1日至12月13日

活動內容：用餐點購「兩份單人套餐」或「一份雙人套餐」的顧客，可依照身份證號碼獲得免費草蝦。

身份證號碼中包含「6」或「9」或「8」：可獲贈6隻草蝦。

身份證號碼中包含任兩碼「6」、「9」或「8」：可獲贈12隻草蝦。

身份證號碼中包含「6」、「9」和「8」三碼：可獲贈18隻草蝦。

立即訂位：https://reurl.cc/NlW6on

相關優惠內容依官方公告為主