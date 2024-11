王品集團旗下人氣燒肉品牌「Oh my! 原燒」單人套餐強勢回歸!以消費者為中心,「Oh my! 原燒」此次推出的單人套餐定價僅698元,不僅適合獨自享受燒肉美味,也為忙碌的上班族提供了價格親民、菜色豐富的選擇。同時,Oh my! 原燒加碼推出身分證號碼「6、9、8」草蝦海派送優惠活動。





Oh my! 原燒慶祝品牌成立20週年,延續「人人都能輕鬆享受好燒肉」的品牌精神,以親民價格、優質餐點和細膩服務打造顧客至上的用餐體驗。此次改版帶來重磅的單人和雙人套餐選項,無論是獨享奢華美食,或與親友分享,都能輕鬆享受到高級燒肉的極致美味,展現了品牌對於餐飲品質的堅持與創新。



其中,這一次推出的單人套餐定價僅698元,不僅適合獨自享受燒肉美味,也為忙碌的上班族提供了價格親民、菜色豐富的選擇。套餐包括至少11道精緻菜品,其中的「極品牛」套餐選用來自安格斯肩小排,擁有濃郁香氣與豐厚肉汁,讓顧客體驗頂級牛肉的細膩口感;「經典豚」套餐則搭配伊比利豬肉,油脂分布均勻、肉質細膩,配上多樣配菜與特製醬料,無論牛派或豬派,都能在「Oh my! 原燒」找到滿足味蕾的專屬套餐。





此外,針對聚餐需求,雙人套餐同樣有重磅升級,帶來滿足肉食愛好者的豪華選擇。雙人套餐系列中,牛肉愛好者可以選擇「肋眼牛套餐」,價格為2,098元,以680克的豐富肉量為賣點,讓顧客一次品嚐肋眼上蓋與肋眼心,入口即化的口感與濃郁的油花,完美詮釋高級牛排的極致風味,適合與家人、朋友一同分享。



此外,「戰斧豬套餐」則以1,598元的價格提供豬肉愛好者的首選,搭配視覺衝擊力十足的大塊戰斧豬排,外皮烤至酥脆、肉質多汁飽滿,再搭配獨家特調醬料,讓每一口都充滿豐富肉香。為提升用餐層次,雙人套餐還特別加入草蝦、干貝和魷魚,讓顧客能同時享受鮮甜海味和肉類的豐富口感,這場集結頂級肉品與新鮮海鮮的盛宴,無疑成為親朋好友共聚時的理想選擇。







最後,「Oh my! 原燒」加碼推出特別活動「6、9、8草蝦海派送」,從11月1日至12月13日期間,只要在店內點購兩份單人套餐或一份雙人套餐,並憑身分證號碼中含有數字「6」、「9」或「8」的顧客,即可獲得免費草蝦驚喜。若號碼中包含一碼,可得6隻草蝦;包含兩碼則可得12隻;若三碼全中更可獲得18隻草蝦。







Oh my! 原燒 單人套餐全面回歸

時間:11月1日開始

價格:698元起

內容:包含至少11道餐品,分為兩款主打套餐:

「極品牛」套餐:選用安格斯肩小排,肉質豐厚、香氣濃郁。

「經典豚」套餐:選用伊比利豬,油脂分布均勻,口感柔嫩。



Oh my! 原燒 雙人套餐升級推出

時間:11月1日開始

肋眼牛套餐

價格:2,098元

內容:總肉量680克,包含200克肋眼牛排(肋眼上蓋與肋眼心),口感層次豐富,油花分布均勻。



戰斧豬套餐

價格:1,598元

內容:包含視覺衝擊的大塊戰斧豬排,外皮香脆、肉質多汁,搭配獨家醬料。



Oh my! 原燒 6、9、8草蝦海派送活動

活動期間:11月1日至12月13日

活動內容:用餐點購「兩份單人套餐」或「一份雙人套餐」的顧客,可依照身份證號碼獲得免費草蝦。

身份證號碼中包含「6」或「9」或「8」:可獲贈6隻草蝦。

身份證號碼中包含任兩碼「6」、「9」或「8」:可獲贈12隻草蝦。

身份證號碼中包含「6」、「9」和「8」三碼:可獲贈18隻草蝦。

立即訂位:https://reurl.cc/NlW6on

相關優惠內容依官方公告為主