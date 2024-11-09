玥老師在 Walker 占星替大家趨吉避凶，雙魚座遇到意外彈性面對，獅子座不存僥倖減少失誤，摩羯座合作不易耐心檢查。





牡羊座：轉換跑道，更有發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週工作運勢轉強，只要努力就能有不錯的成績，想要轉換跑道的朋友，多跟不同領域的人交流，會有適合的機會，讓你一展長才。財運中上，善用投資帶動獲利。感情緣分略有不足，記得安撫伴侶的情緒，才有安穩的日子。







金牛座：吃吃喝喝，開心生活

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢進入穩定的階段，各方面都算平順，雖然工作上會遇到一些小麻煩，但是你都能圓滿解決，有時間約三五好友一起聚會，大吃美食跟聊天談心讓你擁有好心情。放下包袱，做自己最重要！







雙子座：專注工作，贏得機會

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，運勢好壞各半，工作方面會有新的機會，全力以赴自然能有所收穫。但是在感情上考驗不斷，跟伴侶的互動會有不少衝突，長期累積下來，變成兩個人心結，試著換個舒服的環境，等雙方沒有壓力，再好好溝通。







巨蟹座：管理情緒，不得罪人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週人際關係亮紅燈，感情用事的你，需要特別注意，尤其是工作方面的事情，不能因為個人喜好影響判斷，碰到問題的時候，記得收起情緒、保持理性跟對方溝通，讓你不得罪人。財運一般，先別冒險投資。









獅子座：粗心大意，造成失誤

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週工作運勢欠佳，做任何事情都不能心存僥倖，職場上很容易因為個人的疏忽，造成工作失誤，負責的項目一定要多檢查幾次。感情緣分不錯，在親朋好友的介紹之下，有機會認識新的對象。







處女座：不與人爭，等待時機

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不如預期，練習低調才能保平安，這陣子會遇到一些被人誤會的問題，一時半刻也無法解釋清楚，那就改變作法，不主動爭辯，等待真相大白，反而讓你擁有更多話語權。放假安排一個人的旅行，讓自己放鬆心情。







天秤座：財運不錯，開展財源

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在財運方面會有所進展，除了原本的正職工作，也很適合開發新的財源，增加收入讓你不當窮忙族。感情方面還要多用心，很容易過度重視朋友，因而忽略伴侶的感受。假日規劃兩人約會，重新展現你的熱情。







天蠍座：用心經營，感情升溫

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週在感情方面需要多費心，內心佔有慾強的你，容易因為一點小事跟伴侶發生口角，練習站在對方的立場，才能找到彼此的平衡點。在生活中製造驚喜，有助於感情升溫。工作發展還要多觀察，不用太急著表現，以免做白工。







射手座：不傳閒話，省下紛擾

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週，如何說話對你會有很大的影響，尤其是在職場上，聽到任何傳言跟八卦都不要去討論，小心成為傳播的人，最後捲入是非之中。工作方面還要多加油，趕快打起精神跟上團隊的腳步，財運欠佳，腳踏實地賺錢才有保障。







摩羯座：工作陷阱，合作注意

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週外緣運不佳，與人合作交流的時候，容易發生誤解跟破局等問題，金錢方面的來往更需要詳細檢查，別因為很熟悉就懶得核對，以免虧損。工作表現受到他人的牽連，無法發揮真正的實力，這段時間就別太苛求自己了。







水瓶座：平衡身心，照顧身體

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週不能大意，閒不下來的你，容易因為過度疲憊而生病感冒，空閒的時候，先別想著玩樂，讓自己適度休息，才有好的體力。感情緣分佳，遇到合得來的伴侶，可以一起討論未來生活，邁向新的人生階段。







雙魚座：小有意外，彈性應對

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，運勢勉強及格，工作上的發展很難如你所願，既定的行程跟規劃，卻因為他人的問題發生意外，事先安排備案，彈性應對讓你不手忙腳亂。財運不足，遇到虧損要即時停損，別再衝動投資，小心會產生更多的損失。





天氣轉變跟人心一樣無法預測，保持真誠的態度，隨緣發展，相信我們能活得更自在。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。