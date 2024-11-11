2013年開園的杜拜景點「杜拜奇蹟花園」（Dubai Miracle Garden）園區超過1.5億朵花卉，是世界最大的人造花園，每年開放時間為10月或11月至隔年的五月。喜愛花卉的讀者，冬季來杜拜旅遊不妨安排時間來感受猶如誤闖愛麗絲夢遊仙境、前所未有的賞花體驗。





「奇蹟花園」將大眾熟悉的事物放大，並以五顏六色的花卉妝點，整個園區設有各式各樣的大型花卉裝置藝術打卡點，從入口處以兩匹巨大的綠色植物馬頭就開始讓人快門按不停；部分花卉展區每年更換新主題，其中必拍的經典款則有直徑15公尺的花鐘、50萬朵鮮花與植物組成的阿聯酋航空A380客機等。





若是《藍色小精靈》的粉絲更是非來不可，「奇蹟花園」特別打造藍色小精靈主題區，重現動畫中的經典蘑菇村場景，同時可見到《藍色小精靈》主角群身影，而在「奇蹟花園」藍色小精靈自然也不再只有三顆蘋果高；「奇蹟花園」晝夜皆充滿了賞花人潮，只是要注意的是每年開放時間略有調整，記得先上官網查詢。



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「奇蹟花園」資訊

地址：Street 3 Al Barsha Al Barsha South Dubai

電話：+971 4 422 8902

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

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