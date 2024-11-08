歡慶3周年的超人氣豬排蓋飯名店「KATSU鑫」，第4家門市正式插旗新北板橋，並同步推出獨家新套餐「酒粕豬排蓋飯」，採用獲獎無數、擁有百年歷史土佐酒藏「桂月」所製原料打造，期間限定一個月！為慶祝新店開幕，11月30日前單筆消費滿額，可玩趣味扭蛋機有機會獲得獨家限量「酒粕豬排蓋飯」套餐、KATSU鑫Logo壓克力夾等獎項；官方社群平台也同步舉辦線上抽獎，祭出有懶人料理神器之稱的美型家電「日本BRUNO多功能電烤盤」，粉絲可密切關注品牌動態。





板橋店除了提供招牌「豬排蓋飯」、「滑蛋豬排蓋飯」及僅限外帶的「豬排三明治」等暢銷套餐外，亦推出期間新品「酒粕豬排蓋飯」，嚴選全球最頂尖、來自日本四國的「桂月」清酒及酒粕入菜是最大亮點，每份售價390元，以爆規標準來挑戰饕客味蕾。

僅在板橋店獨家販售的「酒粕豬排蓋飯」，選用與安和店、四號公園店相同，以亞麻籽飼養的小農品牌「農場晃晃」作為肉類來源，，豬肉品質較為甜嫩多汁且不肥膩，再嚴選榮獲IWC 2023共2金5銀的土佐酒藏「桂月」，釀製清酒而產的發酵殘渣萃取物調味，經過繁複的比例調配及多次改良，終讓經典厚切里肌豬排裡，包裹著層層淡雅清酒香氣，絲絲縈繞令人食指大動，而發酵的輕甜果酸味，讓一口咬下的豬排更為鬆軟柔嫩、清爽不乾柴，香氣與口感雙雙升級，細膩增添經典豬排的風味層次。米飯則持續沿用由2種梗米混和的「陳協和池上米－月光下的醜美人」烹製，佐以生食級的「瑞福農場鮮蛋」所客製出的奶香滑蛋，以及阿鑫師傅特調秘藏醬汁一併入口，每一湯匙都有股甜香軟糯又帶點絲絨般的滑順感，好吃到必須一鼓作氣直至碗底才肯罷休，值得一試！





為慶祝板橋店正式開幕，除了門市及社群上推出多重優惠活動外，KATSU鑫也特別與日本鍋料理「金月」，連袂販售百年歷史土佐酒藏「桂月」所製的各種級別清酒，售價從$1,880起，限時特惠買一送一，提供給喜歡「酒粕豬排蓋飯」的饕客選購！以清酒入湯底而聲名大噪的「金月」，是台北大安區的頂級日本鍋物名店，因同為使用清酒料理入菜結下合作契機，外包裝精緻大氣，自用送禮兩相宜。此外，身為板橋新居民的KATSU鑫，也將參與板橋年度性的新北耶誕城活動，11/23~11/24將在板橋市民廣場，販售3種口味的豬豬炸肉餅，並推出專為活動客製的獨家神秘料理，讓大家玩得盡興也吃得開心。



觸角布局餐飲版圖的「錸德集團」旗下「大樂司文創」，在台北中山商圈設立首間豬排專門店「KATSU鑫」至今已快速展店至第4家，空間裝潢仍由名設計師簡兆芝操刀規劃，一致性地以日式簡約連貫各店基調，大量採用溫潤木質與柔光燈具的堆疊應用，勾勒出輕柔舒美、宛如自家般輕鬆的溫暖氛圍；新店鄰近板橋車站及客運站，座位也增至17位客席，有望減少顧客等待時間，讓更多人可以品嘗到阿鑫主廚的美食魅力。



職人的豬排蓋飯｜KATSU鑫 板橋店：

服務專線：02-2963-0070

地址：220新北市板橋區板新路237號1樓

官方Facebook：KATSU鑫｜熟成豬排蓋飯

官方Instagram：katsushinbyashin

