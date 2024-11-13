為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 杜拜地標不只哈里發塔！世界14大最美博物館「未來博物館」，搶先體驗AI新生活。

杜拜地標不只哈里發塔！世界14大最美博物館「未來博物館」，搶先體驗AI新生活。

杜拜景點 名勝世界壹號 博物館
2024-11-13 11:04:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
share
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

杜拜必去景點！名列世界14大最美博物館「未來博物館」（Museum of The Future）位於杜拜繁華的金融區， 77公尺高的環狀鏤空建築，自2022年2月22日開幕以來便是人氣居高不下的杜拜景點，並且和「哈里發塔」一樣，成為杜拜代表性地標。



值得一提的是，「未來博物館」不只擁有獨特建築外觀，整座建築由4000兆瓦的太陽能供電，呼應達到永續發展的設計核心。而「未來博物館」旁的銀色手勢裝置藝術同樣意義非凡，這是杜拜酋長發明的手勢，象徵愛、贏、勝利，因此在杜拜旅遊可以看見許多人擺出這個手勢拍照。

有別於大部分博物館以展示「過去」的人事物為主，高七層樓的「未來博物館」聚焦在未來科技帶來的生活變化，尤其注重機器人和AI人工智慧領域，每樓層主題皆不同。特別推薦嘗試客製化香水，機器會根據你的問卷填寫結果來調製專屬於你的個性香水；此外，商品店除了各式的「未來博物館」造型周邊商品之外，亮眼又耐看的時尚配件亦值得入手。

推薦閱讀：世界最大花園！杜拜冬季限定景點「奇蹟花園」，彷彿闖進愛麗絲夢遊仙境。

 

「未來博物館」資訊

地址： 67CP+H4Q - Sheikh Zayed Rd - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubai 
電話：+971 800 2071

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。

名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#名勝世界壹號
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

哈赫拿爾森林公園 水岸秘境 遠離都會塵囂 森湖溪
相關商家

未來博物館Museum of The Future

phone
place 67CP+H4Q - Sheikh Zayed Rd - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubai
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
0.00
服務
0.00
交通便利
0.00
CP值
0.00
share place
延伸閱讀
想泡溫泉也能很文青，兵庫有馬溫泉，博物館型飯店HOTEL ALGO質感開幕，社群媒體獲得大好評。
 特派員 Trish
粉絲先卡位搶拍！卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館正式開展，三大主題特色展區、帶你一睹荒唐世界博物館的神秘面貌。
 編輯 李維唐
松菸文青市集！週末限定「館所市集造夢日」4小時快閃松菸，台北「16個文化館」打造台北最有文化市集。
 編輯 鄭雅之
大腦真的會燒起來！奇美博物館推出「末日慶典」實境遊戲，推理偵查、解謎緝凶、從展廳玩到戶外，發現博物館工作人員不為人知的一面。
 編輯 李維唐
keyboard_arrow_up