杜拜必去景點！名列世界14大最美博物館「未來博物館」（Museum of The Future）位於杜拜繁華的金融區， 77公尺高的環狀鏤空建築，自2022年2月22日開幕以來便是人氣居高不下的杜拜景點，並且和「哈里發塔」一樣，成為杜拜代表性地標。







值得一提的是，「未來博物館」不只擁有獨特建築外觀，整座建築由4000兆瓦的太陽能供電，呼應達到永續發展的設計核心。而「未來博物館」旁的銀色手勢裝置藝術同樣意義非凡，這是杜拜酋長發明的手勢，象徵愛、贏、勝利，因此在杜拜旅遊可以看見許多人擺出這個手勢拍照。





有別於大部分博物館以展示「過去」的人事物為主，高七層樓的「未來博物館」聚焦在未來科技帶來的生活變化，尤其注重機器人和AI人工智慧領域，每樓層主題皆不同。特別推薦嘗試客製化香水，機器會根據你的問卷填寫結果來調製專屬於你的個性香水；此外，商品店除了各式的「未來博物館」造型周邊商品之外，亮眼又耐看的時尚配件亦值得入手。



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「未來博物館」資訊

地址： 67CP+H4Q - Sheikh Zayed Rd - Trade Centre - Trade Centre 2 - Dubai

電話：+971 800 2071

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe