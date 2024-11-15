全世界最大相框在杜拜！「黃金相框」（（Dubai Frame）座落杜拜新舊城區交界之處，據聞有天酋長在家裡後花園散步時，心血來潮以雙手框起市容，「何不建造一個相框呢？」念頭油然而生，隨即便斥資13億打造50層樓高的世界最大相框、杜拜必拍景點。



▲杜拜景點「黃金相框」 / WalkerLand窩客島整理提供



▲杜拜景點「黃金相框」 / WalkerLand窩客島整理提供



高達150公尺、四邊鍍金並帶有瑰麗花紋的「黃金相框」聳立於杜拜市中心扎比爾公園（Zabeel Park），這座以鉅額堆疊出來的奢華建築，在陽光下照耀之下更顯得耀眼華麗、金光閃閃；「黃金相框」中間鏤空，左右兩側為電梯，只要45秒即可抵達頂樓觀景台。



▲杜拜景點「黃金相框」 / WalkerLand窩客島整理提供



「黃金相框」一樓博物館，旅客得以了解杜拜的今昔變化、從小漁村逐步變成奢華帝國的過程，而在頂樓不僅可以飽覽360度的杜拜風景，且新、舊城區的景觀一次盡收眼底。此外，這裡還設有讓懼高症者腿軟、長達93公尺的玻璃空中廊道，不畏高的旅客可以在此拍下居高臨下杜拜的打卡照。



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▲杜拜景點「黃金相框」 / WalkerLand窩客島整理提供

「黃金相框」資訊

地址：Zabeel Park Jogging Track Dubai

電話：+971800900

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe