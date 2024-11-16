玥老師在 Walker 占星預告大家如何遠離倒霉事，水瓶座少說少錯不惹麻煩，摩羯座照顧健康好好放鬆，天秤座別讓小事打壞心情。





牡羊座：不聽傳言，相信自己

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週你會聽到不少小道消息，甚至有人在議論你，練習當作耳邊風，相信自己的判斷，才能不被影響。工作表現一般，跟人合作的時候，容易會有疏漏，凡事親力親為，對你最有保障。財運平平，想賺錢就不能太衝動。







金牛座：感情發展，大膽示愛

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週有愛神的眷顧，在感情方面會有不錯的發展，單身的朋友別宅在家，多參加活動，跟人互動中擦出的火花。職場上還要多努力，別因為準備不足，影響你的工作成效。財運普通，偶爾也要大方一下，對自己好一點。







雙子座：別想投機，以免出包

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週工作運勢欠佳，工作上的任務，需要按著公司規定進行，千萬不能因為想省事就投機取巧，小心出包被主管特別關注。感情緣分尚可，重視伴侶的需求，包容彼此的差異，讓相處更加融洽。財運一般，投資記得遠離高風險。







巨蟹座：關心家人，提供幫助

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週整體運勢中上，工作發展漸入佳境，跟著原本的計畫執行，就不會有大問題。但是需要多花時間陪伴家人，主動關心他們的近況，才能適時的給予協助。財運不錯，努力工作提升加薪的機會。







獅子座：與人交流，意外驚喜

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週外緣增強，很適合經營人際，利用空閒時間，約朋友敘舊聊天，交流之中會有意想不到的收穫。工作方面，需要跟同事保持良好的關係，互相支援讓彼此都能完成目標。金錢運佳，注意短期的趨勢讓你賺一筆時機財。







處女座：感情衝突，體諒伴侶

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在感情方面需要多花心思，跟伴侶相處別過度在意小細節，以免產生不必要的摩擦。工作發展尚可，遇到不順心的時候，給自己一些空間以緩和情緒，少跟同事抱怨，小心被傳出去造成負面影響。







天秤座：心情起伏，影響判斷

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢進入不穩定的階段，工作上遇到瓶頸，懂得跟前輩求救，會讓你少繞遠路。這段時間你內心的情緒容易受到外界的影響，一點小事情就讓你悶悶不樂，試著去喜歡的事，有好的心情才能吸引好運氣。







天蠍座：工作打拼，財運加分

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週運勢回升，嘗試開發新的賺錢方式，多跟不同領域的朋友合作，雖然環境競爭激烈，但是你只要努力衝刺，就能在人群中脫穎而出。感情緣分不足，單身的朋友，需要放慢腳步多觀察，才能找到適合自己的伴侶。







射手座：助人之前，量力而為

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢勉強及格，個性熱心的你，在幫助人之前需要先量力而為，否則不但無法幫上對方，反而還延誤自己的事情。感情方面，安排時間陪伴侶談心，拉近彼此距離。財運一般，減少不了解的投資，可以降低潛在的風險。







摩羯座：注意健康，適度休息

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週多注意身體的狀況，別因為只是小感冒就不去看醫生，這段時間免疫力下降，很容易引發更嚴重的症狀。工作方面，暫時放過自己，適度休息，等待體力恢復才能有好的表現。感情緣分佳，懂得示弱讓伴侶有展現的機會。







水瓶座：好好說話，少說少錯

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢尚可，但是快人快語的你，無形中樹立不少敵人，尤其是在工作上容易吃大虧，這段時間提醒自己避免口無遮攔，可以遠離紛爭。財運中上，有時間多研究投資，逆向思考讓你增加收入。







雙魚座：桃花朵朵，別戀愛腦

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週桃花運勢旺，你就像一台行動的發電機，展現自信與保持微笑，讓你引異性的目光，單身的朋友，會有發展新戀情的機會，但是別當戀愛腦，小心受騙，人財兩失。工作方面還要多加油，打起精神，以免晃神而影響進度。





人生有很多重要的事，工作、家庭、感情都需要我們去努力，但是別忘了！照顧好自己才是最重要的事唷！我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。