年末是該與朋友好好聚一聚了！忙了一整年，在年底就該約一約平日很難見到的摯友們，用美食將大家聚攏在一塊～美好的餐點串連起彼此許久未見的日常，在歡聚時刻用各式美食讓這份回憶更加分難以忘懷！而身為新店人的你，總是為了美食得出趟遠門嗎？現在不用跑遠，來到新店人第二餐桌PLUS+ 升級版的「京站小碧潭」就入駐了各式人氣美食，讓你全時段享受，美味不間斷！





小福利 - 頂級麻辣鍋物 x 精選創意百匯，一口入魂回味無窮！

愛吃辣的朋友，當然少不了小福利麻辣鍋！「頂級麻辣鍋物+豐盛精選創意百匯」讓你想吃什麼通通都有～完美麻辣湯頭以清爽不油膩的牛油，糅合二十六種中藥材香氣而成，溫醇順口且香氣層次豐富！牛肉下鍋，湯底多種香氣包覆在肉片上，牛油與肉汁完美融合，搭配主廚特製十八香沙茶醬，一入口給你過癮大滿足，簡直讓人意猶未盡！



還有鮮香汕頭、輕蔬番茄讓不吃辣的你也有多種選擇～來吃小福利麻辣鍋不能錯過，頂級肉片現點現切及澎湃海鮮餐檯無限自取，還有超豐富的精選創意百匯，有職人級的炙燒鮭魚握壽司、台式經典炸物如無骨鹹酥雞、炸蝦天婦羅、開胃小菜，復古飲品等，以及「chill迺夜市」秋季新菜，迷你營養三明治、台式經典鹹水雞等(預計供應至12月上旬，以各店餐台實際供應為主)，滿滿的多樣美食就是要你吃到飽，在湯底煮滾前先墊墊你準備大快朵頤的味蕾！而一定要來上一碗飯才算滿足的你，還有鹹香的黏唇滷肉蓋飯，和濃郁微酸的優格奶油和牛咖哩拌飯，絕對讓你吃的滿足爽快！最後更要來一球哈根達斯冰淇淋、水果甜點，甜點那個胃也要填滿！小福利麻辣鍋美味無限自取，快來豐富你的吃鍋體驗！







推薦菜色：頂級麻辣鍋物 x 精選創意百匯

平日(週一至週五)午餐$798元，晚餐$898元；週末例假日$998元(需另酌收10%服務費)

微兜 - 低碳蔬食x異國料理

白天輕食咖啡館，晚上化身為網美打卡的餐酒館，走進微兜店內感受滿滿聖誕氣氛，來品嚐年末必點的限定聖誕套餐，在其中包含沙拉、前菜和主餐，布拉塔花園沙拉、普羅旺斯燉牛肉、71號西班牙海鮮燉飯、鐵觀音珍奶瓦帕鬆餅等等真的超級豐富！多樣化的餐點根本就是姐妹們的首選～看到這邊是不是準備假日就動身呢？趕快約上好友一起來吧！



推薦菜色：聖誕四人套餐(期間限定優惠$2,999元+10%服務費 )



CoCo壹番屋 - 日式咖哩迷的天堂

說到日式咖哩，怎麼少得了CoCo壹番屋！日式咖哩飯第一品牌CoCo壹番屋的咖哩飯無論「飯量、辣度、配菜」都可自由選配！他們家的咖哩醬香氣十足，濃郁又帶有微甜，不管是牛肉咖哩飯、雞排咖哩飯還是經典豬排咖哩飯都讓人愛不釋口～多人一起來還可以選擇不同口味的咖哩分享，熱騰騰的米飯配上濃郁咖哩，一口下去簡直暖到心坎裡！對了，即日起至12/16只要單筆消費滿1,500元，即贈「炸雞塊薯條」兌換券乙張，愛吃的你可千萬別錯過喔！





推薦菜色：炸雞塊 ‧ 超多蔬菜湯咖哩$285元

歐姆蛋炸豬排蔬菜咖哩飯$380元

※10%服務費另計



築間 - 滿滿肉片大口吃，火烤兩吃超過癮！

新店限定的築間3.0版，有燒烤和火鍋兩吃！滿足選擇障礙的朋友，無論想吃什麼通通都有！創造獨有的石頭火鍋湯底，湯頭為築間鎮店招牌-石頭鍋，以麻油、洋蔥、蒜碎、魷魚乾、白芝麻做爆炒，再加入築間獨家原湯、昆布高湯，讓湯頭具有香甜辛鮮的風味。喝了簡直讓人回味無窮！亮點必吃的「龍王鍋」豪華海陸套餐，比海鮮總匯更加豐富且食材升級！並再多搭配一盤肉有霜降牛肉，鮮紅油花均勻分布太誘人！想要鮮美海鮮與頂級肉品的雙重享受就來築間！





推薦菜色：龍王鍋$1080元、燒鳥拼盤$470元、草蝦(單點)$280元

※10%服務費另計



Woosa洋食鬆餅屋 - 日式風情滿滿的美味聚會

提到日式洋食必吃的Woosa，再加上療癒感滿分的鬆餅，每個鬆餅控都該嚐嚐！聚會套餐項目的必吃亮點：鮮蝦羅勒野菇湯丼飯、焙茗抹茶蒙布朗鬆餅、雲朵牛奶糖奶茶，從鹹食到女生們最愛的甜點通通都有！



期間限定的焙茶鬆餅，搭配抹茶蒙布朗甜而不膩的幸福滋味，選擇一個下午的時間在 Woosa 與閨蜜一同度過，就是週末最放鬆的時刻了～





推薦菜色：個人獨享餐 推薦價$719元

※10%服務費另計



段純貞 - 最強連鎖牛肉麵來啦，獨門23香經典牛肉麵！

愛吃牛肉麵的朋友看過來！段純貞可是家喻戶曉的火紅連鎖牛肉麵店，主打湯濃味足的牛肉麵！選用一頭牛僅能製作五碗的厚切牛腱心，配上濃郁湯頭，讓每一口都充滿誠意。湯頭秘訣在於以牛油搭配花椒等23種辛香料炒香，再加入牛骨熬煮8小時，帶出香麻微辣的層次感。一碗下肚，滿滿暖意直達心底，回味無窮～



可別以為段純貞只有牛肉麵出彩！饕客推薦的蛤蠣燉雞麵也值得一試。香濃雞湯襯托滑嫩棒腿雞肉，加上鮮甜蛤蠣的鮮味，每口都清爽又甘甜，暖心又飽腹，瞬間元氣滿滿！



推薦菜色：蛤蠣燉雞麵 推薦價$185元

MOMO壽喜燒 - 壽喜燒吃到飽的最佳選擇

說到壽喜燒怎麼能少了MO-MO-PARADISE！壽喜燒湯底嚴選日本東京都特選醬油，芳醇甘甜是最為特色的獨家道地風味。提供多樣化的肉類選擇，無論是豬、牛、雞都可以任意搭配，而他們家的湯底特別香甜，每片肉品在湯底裡涮煮一會兒，吸飽湯汁後變得更美味！加上他們的用餐環境寬敞明亮，和好友們聚會吃個壽喜燒吃到飽，一邊煮一邊聊，絕對讓你吃到開心！



來到MOMO壽喜燒，絕不能錯過和牛饗宴套餐，選用澳洲和牛M8-9、美國頂級prime自然牛、鮮切台灣豬肉、國產雞肉，此外還有炙燒和牛握壽司、新鮮蔬菜無限供應90分鐘用餐時間就是要你吃到飽。現場還可選擇雙湯底，帶你一次品嚐鮮美肉品、蔬菜豐富的深度好滋味。



推薦菜色：極上之味．和牛饗宴 套餐950元/每位 (10%服務費另計) (需兩人同行)

杏子豬排餐廳 - 超強豬排日系連鎖，酥脆美味讓你難忘

最後重磅登場的是「銀座杏子日式豬排」，來自日本，結合日式定食與道地炸豬排，用低溫熟成的豬肉高溫酥炸，配上日式小菜、越光米飯和味噌湯，完全就是滿足感爆表的組合！強烈推薦「極厚黑豚熟成里肌豬排($528)」，選用國產的極緻黑豚，肉質鮮嫩完熟，滋味醇厚的黑豚里肌，豐厚的口感，每片可達4公分厚！大口吃，最過癮！還有各種經典的日式豬排套餐可供選擇，假日就該來杏子豬排大快朵頤！



推薦菜色：極厚黑豚熟成里肌豬排 推薦價$528元

※10%服務費另計



聚會新選擇就在京站小碧潭，一站搞定全方位美食需求！

京站小碧潭這8家餐廳，不僅種類豐富而且都超有特色，讓你在新店京站小碧潭就能享受多樣的美味。不論早午晚餐，這裡的餐廳全時段開放～隨時隨地都可以來一頓愉快的聚會，真不愧是新店人第二餐桌PLUS+升級版。今年年底不想跑遠？那就揪團來京站小碧潭，一站搞定聚會需求，約上朋友一起來聚聚！



京站小碧潭

地址：231新北市新店區中央路157號5樓

官網資訊：https://www.qsquare.com.tw/xiaobitan/

✦【週年慶儲值加碼】

1. 單筆儲值滿20000元加贈1500元禮券

2. 單筆儲值消費滿999元，抽「真珠500元餐券」(共20名)

✦【刮刮卡抽嘗餐券】

Q卡友憑小碧潭店全館單筆消費滿1299元發票，有機會獲得主題餐廳餐券！