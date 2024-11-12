台北人氣吃到飽凱菲屋推出全新「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」馬來西亞料理吃到飽期間限定活動，自11月13日至12月1日，凱菲屋攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局合作舉辦馬來西亞美食節，每日午餐及晚餐時段限定推出馬來西亞特色料理，讓吃到飽可以品嚐到最道地、最美味的馬來西亞料理。







凱菲屋全新「湛豔饗食‧馬來西亞美食節」馬來西亞料理吃到飽，特別邀請君悅酒店的執行總主廚陳萬欽率領廚藝團隊，設計超過20道馬來西亞經典美食，涵蓋多種當地經典料理及風味小吃。活動主打的「肉骨茶」選用八角、玉竹、川芎等香料熬煮1.5小時，湯底香濃甘甜、油花分布均勻，搭配酥脆油條相當對味。



此外，「仁當牛肉」以20種香料滷煮三小時，香氣撲鼻，肉質軟嫩入口即化，成為饕客必點的佳餚。馬來西亞「國民美食」椰漿飯則以香濃椰漿飯搭配酥脆小魚乾、黃瓜等配菜，並佐上辛香的馬來蝦膏辣椒醬，滋味豐富。甜點方面則有期間限定的香蕉西米露和香蘭蛋糕，為整個餐宴畫下完美句點。





除了豐盛料理，活動期間更邀請馬來西亞民俗舞蹈團於11月13日和14日進行現場表演，為顧客帶來濃厚的異國文化氛圍，讓用餐體驗更添多元感受。活動還推出三人同行優惠，用餐顧客即可參加抽獎，有機會贏得超過15萬元的豪華獎品，包括馬來西亞國際航空及亞洲航空台北至吉隆坡來回機票、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店及亞庇京那巴魯凱悅酒店的住宿券。此外還有台北君悅酒店行政套房住宿券、凱菲屋及彩日本料理自助餐券、馬來西亞樂高樂園與雙威水上樂園門票等豐厚禮品，讓饕客在享受美食的同時，也能期待抽中豪華住宿體驗或景點門票。





並且，活動期間，持馬來西亞護照的顧客用餐還可享有85折優惠，進一步回饋來自馬來西亞的顧客群。欲預約餐位可至官網線上訂位，亦可撥打電話查詢。台北君悅凱菲屋以道地的馬來西亞美食、豐富多元的異國文化體驗及高額獎品回饋，成為年底餐飲活動中的一大亮點，吃到飽控一定不能錯過這場豐盛的馬來風味之旅。



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湛豔饗食‧馬來西亞美食節

活動日期：11月13日至12月1日

活動時間：每日午餐與晚餐時段

活動地點：台北君悅酒店凱菲屋

合作單位：馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞觀光局

主打料理：

肉骨茶（馬來西亞經典湯品，加入多種香料燉煮而成）、椰漿飯（以椰漿蒸煮搭配小魚乾、花生等配菜）、仁當牛肉（慢燉三小時，使用20種香料及椰奶滷煮而成）、嘛嘛檔印度炒麵（搭配馬來西亞辣椒蝦醬及各種配料）

風味小吃與甜點：

蕾絲薄餅捲、印度拋餅搭配鮮魚咖哩、馬來蔬菜沙拉、參峇蝦、香蕉西米露、香蘭蛋糕



馬來西亞民俗舞蹈表演

日期：11月13日與14日

時間：中午12點30分、晚間6點



台北君悅凱菲屋三人同行抽獎活動

抽獎資格：三人以上同行用餐

活動日期：11月13日至12月1日

獎品內容（總值超過15萬元）：

馬來西亞國際航空、亞洲航空台北至吉隆坡來回機票、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店、吉隆坡君悅酒店及亞庇京那巴魯凱悅酒店住宿券、台北君悅酒店行政套房住宿券、凱菲屋及彩日本料理自助餐券、馬來西亞樂高樂園、雙威水上樂園等景點門票

馬來西亞護照持有者優惠：用餐享85折優惠

線上訂位：https://bit.ly/GHTCAFE

電話訂位：(02) 2720-1230